DIVULGADO o calendário do Bolsa Família de julho; confira os NOVOS VALORES

Na última semana, a Caixa Econômica Federal encerrou todos os repasses do Bolsa Família referente a junho de 2023. No entanto, os beneficiários já poderão consultar quando será o próximo pagamento e quais serão os novos valores.

Recentemente, o programa passou por novas alterações, que ocasionou mudanças dos valores. Agora, um maior número de inscritos poderá receber mais em sua parcela mensal.

A seguir, entenda tudo sobre o pagamento do Bolsa Família de junho e confira o calendário oficial completo.

Calendário do Bolsa Família de julho

Já é possível consultar quando haverá a liberação do Bolsa Família referente a julho, bem como os dias em que cada beneficiário vai receber a parcela. Este mês, a Caixa começa os repasses a partir do dia 18.

O pagamento se inicia sempre na segunda quinzena de cada mês e contempla um grupo a cada dia, segundo o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos inscritos.

A seguir, confira o calendário oficial do Bolsa Família de julho:

Final de NIS 1: 18 de julho;

Final de NIS 2: 19 de julho;

Final de NIS 3: 20 de julho;

Final de NIS 4: 21 de julho;

Final de NIS 5: 24 de julho;

Final de NIS 6: 25 de julho;

Final de NIS 7: 26 de julho;

Final de NIS 8: 27 de julho;

Final de NIS 9: 28 de julho;

Final de NIS 0: 31 de julho.

Qual será o valor do pagamento de julho?



O pagamento do Bolsa Família em julho seguirá as novas normas estabelecidas pelo Governo Federal. Isso porque houve a garantia do valor mínimo de R$ 142 por cada integrante familiar. Além disso, cada família não poderá receber menos do que R$ 600.

Caso a renda mínima por integrante não atinja o mínimo de R$ 600, o governo irá garantir um novo adicional, a fim de cumprir a promessa da renda familiar mensal de R$ 600.

Além disso, também houve a implementação de novos acréscimos. Desde março de 2023, as famílias que possuem como integrantes crianças de até 6 anos de idade já recebem o acréscimo de R$ 150 por cada uma delas.

No entanto, em junho, o Governo Federal, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), aprovou novos acréscimos. Veja como ficaram todos os bônus concedidos por meio do programa:

Crianças de até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Gestantes recebem bônus de R$ 50;

Nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças entre 7 e 12 anos recebem bônus de R$ 50;

Adolescentes entre 13 anos e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.

Governo Federal determina condicionalidades para recebimento dos acréscimos

Para garantir o recebimento dos acréscimos, bem como a continuidade do Bolsa Família, o Governo Federal determinou algumas condicionalidades que as famílias devem cumprir. Trata-se de ações obrigatórias para não perder o benefício. Confira:

Gestantes, crianças e adolescentes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

Além disso, para garantir o recebimento do bônus do Bolsa Família é fundamental manter o CadÚnico atualizado. Isso porque é através do cadastro que o Governo Federal vai identificar as famílias que se enquadram nas regras de concessão.

Ademais, os inscritos no CadÚnico devem realizar a atualização de forma obrigatória sempre que algum dados familiar mudar, como endereço, renda, número de integrantes, entre outros. Também é necessário fazer a atualização a cada dois anos, mesmo quando não houver mudanças no grupo familiar.

Como participar do Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família é preciso seguir as normas do programa. Primeiramente, o interessado deve se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal). Por meio dele, o governo consegue saber os dados de cada família e conceder o benefício para aqueles que se encaixam nas normas.

Para se inscrever, o responsável familiar deve procurar o CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais perto da sua casa. Ele deve levar os seus documentos pessoais e um documento de cada membro familiar.

Também é necessário se adequar ao critério da renda. Hoje em dia, para participar do Bolsa Família, o grupo familiar deve ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Após se inscrever no CRAS, é só esperar uma nova seleção do governo. Isso porque a concessão é automática, de acordo com o orçamento da União, através da análise dos dados de quem é cadastrado no CadÚnico.