DIVULGADO! Saiba como conseguir um LIMITE de até R$ 50 mil no cartão do C6 Bank

O C6 Bank tem se destacado como um dos principais bancos digitais do Brasil, e sua busca por aprimorar a experiência dos clientes é constante.

Atualmente, a instituição financeira está concentrada em desenvolver estratégias inovadoras e exclusivas para ampliar o limite de crédito dos cartões dos seus clientes, proporcionando a eles mais poder de compra e flexibilidade financeira.

Se você deseja ter um maior limite de crédito em seu cartão e aproveitar vantagens especiais, fique atento às dicas que o C6 Bank está oferecendo.

Entre essas orientações, uma das mais empolgantes é o lançamento do CDB Cartão de Crédito, um Certificado de Depósito Bancário especialmente projetado para aumentar instantaneamente o limite de crédito do seu cartão.

A lógica por trás dessa inovação é simples e vantajosa: a cada real que você investe nesse CDB, você ganha um real adicional no limite do seu crédito, o que certamente garantirá mais liberdade para suas compras e transações financeiras.

Quer saber muito mais sobre essa novidade, além de outras formas de aumentar o seu limite? Então, continue essa leitura com a gente.

Antes de tudo, conheça melhor o CDB do C6 Bank

Uma das principais vantagens do CDB Cartão de Crédito é a facilidade de participação, já que é possível começar a investir com apenas R$ 100. Essa abordagem torna o produto acessível a um maior número de pessoas, permitindo que mais indivíduos se beneficiem das vantagens oferecidas pelo C6 Bank.

Além disso, essa modalidade de investimento oferece a comodidade da liquidez diária, permitindo que os investidores resgatem seus recursos a qualquer momento, caso necessitem. Isso proporciona flexibilidade financeira e segurança adicional aos clientes.

Outro fator importante é a proteção proporcionada pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), o que dá tranquilidade aos investidores quanto à segurança de seus recursos, uma vez que o FGC assegura a devolução de até certo valor em caso de eventualidades com a instituição financeira.

Essa oportunidade imperdível possibilita aos clientes garantir um limite de crédito de até R$ 50 mil em seus cartões da C6 Bank, o que pode ser extremamente útil para atender a necessidades emergenciais, realizar compras de maior valor ou desfrutar de experiências especiais.

Enfim, essa iniciativa é especialmente relevante para clientes que desejam melhorar sua capacidade de compra sem comprometer suas finanças. Ao investir no CDB Cartão de Crédito do C6 Bank, você não apenas aumenta seu poder de gasto, mas também se beneficia com a rentabilidade do investimento.

Outras dicas para aumentar o seu limite

Além dessa modalidade de investimento que mencionamos acima, existem outras formas de aumentar o seu limite no cartão de crédito da C6 Bank. Confira:

Use o cartão com frequência: Para maximizar suas chances de aumentar o limite, é essencial usar o seu cartão regularmente para realizar compras e pagamentos. Ao fazer isso, o banco acompanha e entende melhor o seu perfil de gastos, o que pode levar a ofertas personalizadas alinhadas com suas necessidades financeiras.

Faça a portabilidade do salário para o C6 Bank: Uma prática que pode beneficiar o aumento do limite é realizar a portabilidade do seu salário para o C6 Bank. Além de facilitar a movimentação da sua conta, essa medida centraliza seus recursos financeiros em um único lugar, o que contribui para um melhor controle e planejamento financeiro.

Utilize o aplicativo para solicitar o aumento de limite: Se você busca um aumento direto no limite do seu cartão, o banco oferece uma maneira rápida e prática de solicitar. Através do aplicativo, basta acessar o chat e digitar “Aumento de limite” para realizar a solicitação. O banco fará uma análise instantânea e você saberá imediatamente se o pedido foi aprovado.

Lembre-se de que, além dessas dicas, é importante manter uma boa relação com o C6 Bank, garantindo o pagamento das faturas em dia e mantendo um histórico positivo como cliente. Isso também contribui para que o banco considere aumentos no limite do seu cartão de forma mais favorável.