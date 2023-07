Djokovic recupera de uma derrota contra Rublev para ficar a duas vitórias de Federer

Bntes do início de Wimbledon deste ano, a pergunta recorrente era quem poderia parar Novak Djokovic em sua tentativa de manter sua coroa?

Cinco homens corajosos já tentaram e nenhum deles conseguiu. Ambos Hubert Hurkacz (rodadas de 16) e Andrey Rublev (quartas de final) roubou um set do sérvio, mas pouco mais.

Rublev foi o último a cair nesta terça-feira pelas mãos de Djokoviccom uma pontuação de 4-6, 6-1, 6-4, 6-3.

O russo atacou primeiro, mas seu oponente nem recuou. Ele reagiu como apenas 22 vezes campeões do Grand Slam.

Novak, que na rodada anterior se tornou centenário em partidas em Wimbledon, chegou hoje a 400 partidas em Grand Slams.

Apenas Roger Federer (429) e Serena Williams (419) já havia atingido esse número.

Após a vitória, o sérvio agora aperta o cerco em torno dos recordes de Roger. Djokovic irá igualá-lo com oito títulos de Wimbledon na grama do All-England Club se for coroado neste domingo.

Ele já terminou entre os quatro primeiros 12 vezes no torneio de tênis britânico e 46 vezes no total, igualando o recorde de Federer.

Na semifinal espera Jannik Pecadoroitavo cabeça-de-chave do empate e que tem dado boa conta a Roman Safiullin, 6-4, 3-6, 6-2, 6-2.

O italiano perdeu para Djokovic nos dois encontros anteriores entre os dois.

Uma delas foi justamente nas quartas de final de Wimbledon 2022, onde Jannik perdeu uma vantagem de dois sets a zero para o eventual vencedor do torneio.

Os dois jogadores terão agora dois dias de folga para se preparar para o confronto de trem na sexta-feira.

Os semifinalistas na metade superior do sorteio, que inclui Carlos Alcaraz, Holger Rune, Daniil Medvedev e Christopher Eubanksterá um dia a menos.

rublevtreinado por espanhóis Fernando Vicente e beto martinainda não chegou às semifinais de um torneio importante após oito participações nas quartas de final.

Mais participações em semifinais de Grand Slam