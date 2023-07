DOCE muito amado pelos brasileiros é retirado das prateleiras e o motivo foi de preocupar

Em 2017, o Brasil viu um dos seus doces prediletos ser abruptamente retirado das prateleiras de supermercados. A popular Paçoca Rolha, da marca Dicel, foi proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por conter níveis excessivos de aflatoxinas, substâncias potencialmente cancerígenas. Neste artigo, iremos mergulhar mais fundo no ocorrido e descobrir o destino da marca após o escândalo.

A Ameaça Oculta no Doce

A Anvisa, em sua função protetora da saúde pública, realizou testes em diversos lotes do doce de amendoim da Dicel em 2017. Os resultados dos exames revelaram que o produto ultrapassava os limites seguros de aflatoxinas, toxinas produzidas por fungos que são conhecidas por suas propriedades cancerígenas.

Imediatamente após a descoberta, a Anvisa agiu para proteger os consumidores. Oito lotes do doce, com validade até o final de 2017, foram proibidos e retirados das prateleiras. A decisão afetou os estabelecimentos em todo o país, seguindo o protocolo padrão para produtos que apresentam riscos à saúde pública.

A Reação da Marca

A Dicel, surpreendida pela notificação da Anvisa, agiu prontamente para retirar todos os produtos dessa linha das lojas, principalmente na região de Goiânia, onde está localizada a fábrica. A marca, no entanto, afirmou que não havia sido notificada oficialmente pela Anvisa.

Apesar do incidente, a Dicel continua em produção e é amplamente reconhecida pela qualidade de seus produtos. Na realidade, a empresa possui uma variedade de 23 doces listados em seu site oficial, embora a paçoca em questão não esteja entre eles.

A Transparência da Anvisa

A Anvisa mantém um registro detalhado dos produtos que foram identificados como irregulares ao longo dos anos em sua plataforma. Dessa forma, até fevereiro de 2021, a Dicel foi citada duas vezes: em março e maio de 2017. Para aqueles interessados em se informar sobre produtos que possam ter sido retirados ou interditados por irregularidades, a Anvisa disponibiliza um portal aberto ao público.

Nesse portal, é possível pesquisar pelo nome ou número de registro do produto e verificar as medidas adotadas a partir do ano em que foram publicadas. Para informações anteriores a fevereiro de 2021, é necessário baixar uma planilha específica que detalha todas as suspensões ocorridas no país.

O Legado do Incidente

O caso da Paçoca Rolha da Dicel serve como um lembrete da importância da vigilância em relação à qualidade dos alimentos que consumimos. É crucial que as autoridades continuem a monitorar e testar os produtos disponíveis no mercado para garantir que eles sejam seguros para o consumo.

Embora o incidente com a Dicel tenha sido um golpe para a marca, a empresa demonstrou resiliência e comprometimento com a segurança do consumidor ao se adaptar à situação. A história da Paçoca Rolha é uma lembrança de que, mesmo nos doces mais amados, devemos sempre estar atentos à qualidade e à segurança.



Você também pode gostar:

Para aqueles que desejam se informar sobre produtos que possam ter sido retirados ou interditados por irregularidades, a Anvisa disponibiliza um portal aberto ao público. Lá, é possível pesquisar pelo nome ou número de registro do produto e conferir as medidas tomadas a partir do ano em que foram publicadas.

Para obter informações anteriores a fevereiro de 2021, será necessário fazer o download de uma planilha específica que detalha todas as suspensões ocorridas no país.

Caso deste doce ressalta trabalho da Anvisa

O caso da paçoca de amendoim da Dicel serve como um lembrete da importância da vigilância alimentar e do papel crucial que a Anvisa desempenha na proteção da saúde pública. Enquanto consumidores, devemos sempre nos manter informados sobre os produtos que consumimos e as possíveis irregularidades associadas a eles.

O site da Anvisa é uma excelente fonte de informação para esse fim, e é aconselhável consultar regularmente para manter-se atualizado sobre recalls e alertas de produtos. Caso você suspeite de um produto, não hesite em reportar à Anvisa para que as medidas necessárias possam ser tomadas.