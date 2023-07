Doja Cat afasta os fãs ao repreender o apelido ‘Kittenz’ antes da turnê

Por um lado – Doja cagando no fandom é uma avaliação refrescante / slam da cultura “stan” – que se espalhou entre alguns dos maiores artistas por aí (Swifties, Barbz, Harries, Beyhive etc.)

Você pode pular no Tendência Doja Cat para você mesmo ver como as pessoas estão respondendo … mas parece que eles não estão sentindo a abordagem quente e fria de Doja para ser uma celebridade de primeira linha. Às vezes ela é muito calorosa / acolhedora, outras vezes – ela é desanimadora e fria. A linha do tempo dela e respostas do Twitter certamente sugerem tanto, de qualquer maneira.