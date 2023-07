Nesta segunda-feira (24), o dólar comercial apresentou uma significativa queda de R$ 0,047 (-0,99%), encerrando o dia vendido a R$ 4,733. Esse movimento foi influenciado pelo mercado externo, o que levou a moeda norte-americana a se aproximar de R$ 4,70 e alcançar o menor valor em 15 meses.

Dólar atinge menor valor em 15 meses enquanto Bolsa supera os 121 mil pontos

Mesmo com uma abertura em alta, a cotação rapidamente despencou após a abertura dos mercados norte-americanos, chegando a atingir a marca de R$ 4,72 por volta das 12h30. Enquanto o dólar sofria uma queda expressiva, a bolsa de valores brasileira teve um dia de euforia, fechando com alta de 0,94% e superando os 121.342 pontos no índice Ibovespa, da B3.

Embora tenha iniciado próximo da estabilidade, o mercado disparou, impulsionado pelas ações de mineradoras e de petroleiras, que são os papéis mais negociados. Com esse desempenho, a bolsa atingiu o maior nível desde 1º de abril do ano passado.

Perspectivas para o mercado financeiro global

O cenário do mercado financeiro global é de expectativa, com a iminente reunião do Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano) que acontecerá na terça (25) e quarta-feira (26).

Conforme informações da Agência Brasil, especula-se que o órgão possa executar o último aumento dos juros básicos da maior economia do planeta, encerrando um ciclo de alta que começou em abril do ano passado. Essa possibilidade pode trazer impactos significativos para os mercados internacionais.

Benefícios para países exportadores de commodities

Países exportadores de commodities, como o Brasil, foram favorecidos pela valorização dos preços de grãos no mercado externo. Isso após o fim do acordo de exportação de cereais da Ucrânia. Desse modo, essa mudança na oferta global de trigo resultou em um aumento no preço de bens primários. Assim, beneficiando a economia brasileira e outros países com atividades de exportação nesse setor.

Certamente, o mercado financeiro brasileiro teve um dia agitado, com o dólar alcançando o menor valor em 15 meses, o que pode ter impactos significativos na economia do país. Enquanto isso, a bolsa de valores registrou sua terceira alta consecutiva, superando a marca de 121 mil pontos e trazendo otimismo aos investidores.

Além disso, as expectativas para o mercado financeiro global estão elevadas, com a iminente reunião do Federal Reserve, que pode trazer novas direções para os mercados internacionais. Em suma, no cenário dos países exportadores de commodities, como o Brasil, a valorização dos preços de grãos representa uma oportunidade de crescimento econômico. Resta acompanhar de perto os desdobramentos desses acontecimentos nos próximos dias.

ìndices econômicos



