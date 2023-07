Dolph Lundgren, 65, supera o câncer para se casar com Emma Krokdal, 27, em cerimônia impressionante

Dolph Lundgrena estrela de ação aos 65 anos, e seu amor, Com Emma Krok, 27, são oficialmente Sr. e Sra. O casal disse seu “sim” em uma cerimônia íntima em sua villa na pitoresca Mykonos, Grécia, em 13 de julho. Apesar dos desafios trazidos pela Covid e de uma dura jornada de tratamentos médicos, eles estavam determinados a oficializar seu amor na terra dos Deuses, cercados por familiares e amigos próximos.

Um dia antes do casamento, golfinho provocou as núpcias iminentes com uma foto adorável dele e ema em uma piscina na Grécia, legendando-a com um sincero “Amanhã é o dia. Mykonos”.

A história de amor deles floresceu quando eles se conheceram em uma academia do West Hollywood Equinox, inicialmente se tornando amigos antes que o amor tomasse o centro das atenções. Emma, ​​uma personal trainer sueca e a lenda de Rocky, encontraram conforto e companheirismo durante a pandemia e finalmente deram o grande salto quando Dolph a pediu em casamento durante uma viagem memorável à Suécia.

Refletindo sobre sua jornada, Dolph expressou sua surpresa com o carinho de Emma por ele: “Eu não sabia por que ela gostava de mim, mas suponho que ela viu algo lá. Ela não sabia sobre minha carreira de atriz, ela não sabia nada sobre mim.” Ele a descreveu amorosamente como madura além de sua idade, elogiando sua resiliência em superar os desafios da vida.

Seu otimismo sobre sua recuperação

No início deste ano, o ator compartilhou corajosamente sua batalha contra o câncer nos últimos oito anos. Dolph enfrentou inúmeras cirurgias e tratamentos extensos para combater tumores, mas continua otimista com sua recuperação, graças ao progresso encorajador mostrado por sua medicina atual. Na época, ele recebeu apenas 2-3 anos de vida.

O casamento marca um belo capítulo em suas vidas, cheio de esperança, amor e triunfo sobre a adversidade. A jornada de Dolph Lundgren e Emma Krokdal juntos promete ser notável, e os fãs mal podem esperar para ver o que o futuro reserva para esta dupla dinâmica.