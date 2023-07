Dolphins prontos para fazer ondas: Tua Tagovailoa acredita nas chances do Miami Dolphins no Super Bowl

Tele Miami Dolphins estão prontos para ocupar o centro do palco. quando zagueiro Tua Tagovailoa perguntado se ele acredita que o time de Miami é um candidato em 2023, ele não hesitou em expressar sua confiança. Em entrevista com Joe Schad do Palm Beach PostTagovailoa disse: “Acho que somos definitivamente candidatos legítimos. Não há dúvidas com os caras que temos no lado defensivo da bola. Com os caras que temos no lado ofensivo da bola. E agora, sendo esta a primeira vez como ataque, podemos voltar a entender um pouco mais as jogadas já moldadas no ataque, acho. Acho que pode ficar muito, muito assustador, muito perigoso.”

Sejamos realistas aqui, o que mais ele deveria dizer? “Nós vamos chupar”? Isso não inspiraria exatamente confiança. Mas além do otimismo obrigatório, Tagovailoa tem razão. Os Dolphins são candidatos legítimos.

Sua defesa melhorou com a adição de Vic Fangio como coordenador e Jalen Ramsey juntando-se a um já talentoso grupo de jogadores. Sua ofensa é potente. Claro, muito depende de manter os principais jogadores saudáveis, especialmente o próprio Tua.

No entanto, não será um passeio no parque. A programação é desafiadora para todas as equipes da AFC East. Além de se enfrentarem duas vezes, eles terão que enfrentar times da competitiva AFC West e da formidável NFC East. Isso pode tornar difícil para as equipes que não vencerem a divisão garantir uma vaga de wild card.

Miami está pronta para o desafio

Então, sim, o golfinhos são, sem dúvida, candidatos legítimos. Se chegarem aos playoffs, podem até ter o que é preciso para vencer o Super Bowl. No entanto, como diz o ditado: “os playoffs são um jogo totalmente diferente”. Os Dolphins ainda podem perder os playoffs, apesar de seu potencial. É um caminho difícil pela frente, mas eles estão prontos para abraçar o desafio e dar tudo de si.