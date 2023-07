Doméstica compra iPhone pela internet e recebe pedras

Uma doméstica que reside na Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, decidiu comprar um iPhone pela internet. No entanto, quando a encomenda chegou em sua casa, para sua surpresa, ela encontrou duas pedras portuguesas dentro da caixa, ao invés do tão esperado iPhone.

Essa situação frustrante e decepcionante não apenas abalou a doméstica, mas também deixou sua filha de 10 anos desolada. Neste artigo, vamos detalhar os acontecimentos desse episódio lamentável, a resposta do Mercado Livre, plataforma onde a compra foi realizada, e as medidas tomadas para solucionar o problema.

A Compra e a Chegada da Encomenda

Elisangela Rodrigues, a doméstica em questão, compartilhou que sua filha juntou o dinheiro da mesada para comprar um iPhone XR branco. Então, no último sábado (15), Elisangela acessou o Mercado Livre e adquiriu o aparelho pelo valor de R$ 1.999, acrescido de R$ 190 referentes ao seguro.

O pagamento foi parcelado em 6 vezes no cartão de crédito. A loja responsável pela venda, chamada VRD Comércio, prometeu enviar o produto até a quinta-feira seguinte (20), além de oferecer 3 meses de garantia.

Para a surpresa da doméstica, o pacote chegou um dia antes, na quarta-feira (19). No entanto, ao receber a caixa, Elisangela percebeu algo estranho. Ela costuma ser uma compradora assídua do Mercado Livre e está acostumada a receber suas encomendas em uma sacola amarela da plataforma, com uma etiqueta de identificação.

Dessa vez, a encomenda veio apenas em uma caixa, envolta por fita adesiva, e a etiqueta de identificação estava mal posicionada, sugerindo que pudesse ter ocorrido uma violação.

A Descoberta das Pedras Portuguesas

Ao abrir a caixa, Elisangela ficou extremamente triste ao constatar que, ao invés do tão esperado iPhone XR branco, havia apenas duas pedras portuguesas. A doméstica não conseguiu esconder sua decepção e afirmou que sua filha chorou muito ao ver a situação. Ela também mencionou que o porteiro que recebeu o pacote informou que o entregador estava vestindo um colete do Mercado Livre.

A Resposta do Mercado Livre

Após entrar em contato com o Mercado Livre para relatar o ocorrido, a empresa emitiu uma nota lamentando o incidente e informando que já está em contato com a cliente para providenciar o reembolso. Além disso, o Mercado Livre reforçou seu compromisso com a segurança na plataforma e afirmou estar trabalhando para evitar que situações como essa se repitam.

A empresa também assegurou que está investigando todo o processo de compra, desde a saída da loja até a entrega, para identificar possíveis falhas e tomar as medidas necessárias para solucionar o caso.



A Importância da Segurança nas Compras Online

Esse caso chama a atenção para a importância de se tomar precauções ao realizar compras online. Embora o Mercado Livre seja uma plataforma renomada e confiável, é necessário estar atento a indícios de violação ou irregularidades na embalagem e na etiqueta de identificação das encomendas recebidas.

Caso ocorra algo suspeito, é fundamental entrar em contato com a empresa imediatamente para relatar o ocorrido.

Dicas para uma Compra Segura no Mercado Livre

Para evitar situações como essa, aqui estão algumas dicas para realizar compras seguras no Mercado Livre:

Verifique a reputação do vendedor: Antes de efetuar a compra, verifique a reputação e as avaliações deixadas por outros compradores sobre o vendedor. Isso pode ajudar a identificar possíveis problemas. Leia a descrição do produto com atenção: Certifique-se de ler todas as informações fornecidas na descrição do produto, incluindo especificações, condição, garantias, e formas de envio. Analise as fotos do produto: Verifique se as fotos apresentadas no anúncio correspondem ao produto que você deseja comprar. Caso haja alguma discrepância, entre em contato com o vendedor para esclarecer as dúvidas antes de finalizar a compra. Avalie as opções de frete e seguro: Analise cuidadosamente as opções de frete oferecidas pelo vendedor, bem como a possibilidade de contratar um seguro para a encomenda. Fique atento aos preços muito baixos: Desconfie de preços muito abaixo do valor de mercado. Ofertas muito atrativas podem ser indícios de golpes ou produtos falsificados.

A história da doméstica que comprou um iPhone pela internet e recebeu duas pedras portuguesas é um alerta para a importância de se tomar precauções ao realizar compras online.

O caso em questão demonstra que mesmo em plataformas renomadas como o Mercado Livre, é necessário estar atento a possíveis indícios de violação e irregularidades nas embalagens das encomendas.