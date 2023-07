Donald Trump nos bastidores do UFC 290 com Dana, Izzy e Maxx Crosby

Donald Trump é uma das pessoas mais polêmicas de todos os tempos, mas não foi o que aconteceu no UFC 290 … o ex-presidente recebeu muito amor da multidão lotada em Las Vegas, incluindo celebridades e lutadores!

O 45º presidente dos Estados Unidos foi capturado em vídeo entrando na T-Mobile Arena ladeado por seu amigo de longa data, presidente do UFC Dana White escoltado por uma gangue de agentes do serviço secreto … onde Trump recebeu uma ovação estridente.

Depois de apertos de mão suficientes para envergonhar um evento de campanha (incluindo vestir a estrela dos Raiders Max Crosby ), Trump e White se dirigiram para seus assentos, lado do octógono.

O card trazia uma tonelada de grandes lutas… e um monte de atletas mostraram o amor de Trump depois de suas sobras, incluindo Bo Nickal , quem bateu Val Woodburn por nocaute no 1º round.

Após o nocaute, Bo escalou a cerca do octógono e conversou um pouco com DT.

jalin turnerO corner de ‘s também teve uma conversa com Donald … com um dos treinadores do contendor leve perguntando a ele: “Sr. Trump, você está ganhando de novo? Você está ganhando de novo? Sim! Por favor! Precisamos disso!”