Drake abre ‘Blur Tour’ em Chicago e presta homenagem a Virgil Abloh, Sperm e a si mesmo

Twitter / @PopCrave

Drake iniciou sua turnê “It’s All a Blur” em Chicago ontem à noite sem falta de talento para o palco, incluindo um momento em que ele cospe sua nova poesia ao lado de um holograma de seu eu mais jovem.

O megastar rapper iluminou a abertura do United Center com seu emocionante álbum “Look What You’ve Done”, enquanto o Drizzy mais jovem balançava a cabeça vestindo uma camisa do Chicago Cubs.

Drake tocou 48 músicas antes do final da noite e usou vários adereços de palco para destacar os discos de sucesso … em homenagem ao falecido herói da cidade natal Virgil Abloh com um holograma em tamanho real do pioneiro da moda que faleceu em novembro de 2021.

O “garoto amante certificado” também lembrou à multidão de onde vêm os bebês enquanto se apresentava ao lado de um espermatozoide gigante.

Ghostface da icônica série “Scream” também fez uma participação especial, assim como 21 selvagensque está liderando o baile.