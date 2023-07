Drake deixa hotel com máscara de cachorro antes de show em Nova York

Drake está deixando os cachorros saírem … como se ele estivesse saindo do hotel com uma máscara de cachorro – o que, sejamos honestos, é melhor do que ele cobrindo os Baha Men.

O rapper fez uma grande declaração de moda na quinta-feira, enquanto se dirigia para sua apresentação no Barclays Center, no Brooklyn, usando uma máscara Doberman na cabeça.

Champagne Papi também tomou uma taça de vinho com ele … e prestou homenagem ao ambiente da Big Apple com uma camisa de beisebol do New York Yankees.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Drake está atualmente na estrada para sua turnê americana “It’s All a Blur” com 21 selvagense quinta-feira marca o terceiro de 4 shows consecutivos no Barclays … com mais três shows em Nova York no convés do Madison Square Garden.