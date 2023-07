Drake mostra unhas rosadas após sessão de manicure antes da turnê

Drake está prestes a pegar a estrada em sua tão esperada turnê – e ele está fazendo o seu melhor para ter certeza de que ficará muito bem ao fazê-lo – parando para fazer o cabelo e as unhas.

Drizzy dar 21 selvagens estão programados para iniciar o “ É tudo um borrão ” em 5 de julho em Chicago, e Drake está provocando a coisa toda com algumas fotos do ensaio em suas contas de mídia social.

Claramente se sentindo, o rapper postou um vídeo rápido de si mesmo cantando junto com Kanye West‘Through The Wire’ enquanto dançava no espelho – é seguro dizer que Drake está pronto para se apresentar.