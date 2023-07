Draymond Green alerta Victor Wembanyama: ‘Não vamos deixá-lo fazer isso’

Jassim como já aconteceu diversas vezes na NBA, Victor Wembanyama faz parte de uma história que quase nunca corre de acordo com as expectativas. Quando um fenômeno chega ao campeonato e parece que vai assumir o controle da liga no primeiro ano, isso quase nunca acontece. Aconteceu apenas com jogadores lendários como Kobe Bryant, Michael Jordan ou LeBron James. Talvez o caso mais comparável seja Shaquille O’Neal, que também tem mais de 7 pés de altura. Na verdade, Shaq é na verdade dez centímetros mais baixo que Wemby e sempre foi construído como a muralha da China. O primeiro problema de Wembanyama será sua altura por causa do manuseio de bola que exibia antes de chegar à NBA.

Além disso, ele encontrará alguns dos defensores mais difíceis da liga, como Draymond Verde. Durante uma entrevista recente sobre podcast de Paul George, o estado dourado guerreiros jogador emitiu um aviso a Wembanyama. Conquistar o campeonato na primeira temporada para qualquer jogador é quase impossível porque há um processo de adaptação que precisa acontecer primeiro. Green está muito ciente disso e também observou que algumas das coisas nos vídeos de destaques do jovem são impossíveis de fazer contra jogadores da NBA. O nível é simplesmente muito diferente para ser ignorado, Wemby terá que se adaptar e levará mais de uma temporada. Green já tem um plano de como ele vai proteger o incentivo de São Antônio‘ jovem estrela.

O plano de Draymond Green para parar Wembanyama

Green disse: “Ele é de elite. Muito talento, mas algumas das merdas que eu vi, não vamos deixá-lo fazer isso. NBA. Mas você não está apenas driblando através de mim como os Harlem Globetrotters. Você tem para pressioná-lo. Você não pode deixá-lo ficar confortável. Se você deixá-lo ficar confortável, você perde porque não está bloqueando o chute dele. Ele pode nem mesmo ver sua disputa. Tipo, ele tem 7 ‘5 “, ele atirar a bola aqui, certo? Ele pode nem ver o seu concurso. Então, com um cara como esse, você tem que fazer o seu trabalho. Aglomeração. Você sabe o que eu estou dizendo? Tipo, eu estou atrapalhando ele desde o momento em que ele começa a correr para cima e para baixo na quadra. Quando eles pegam o rebote e começam a vir, eu estou torcendo porque não posso deixá-lo chegar a um espaço onde ele se sinta confortável, onde ele vai chegar naquele espaço e fazer o que ele quer fazer”.