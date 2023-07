Draymond Green é atraído por conta falsa e denuncia Kevin Garnett

EUÉ um dado adquirido na era da Internet que todos acabarão por ser enganados por uma conta falsa nas redes sociais. Isso se estende a celebridades e atletas também.

Na quarta-feira, Golden State Warriors avançar Draymond Verde juntou-se ao infame clube. Green ouviu um tweet de “@TheNBACentel“, que citou NBA lenda Kevin Garnette correu com ele.

Draymond Green caiu na armadilha

A citação errônea mencionou a briga de Green com o ex-companheiro de equipe Jordan Poole, fazendo parecer que Garnett estava chamando Green por seu papel nele e insinuando que Garnett gostaria de uma luta com o Guerreiro. Claramente, a situação com Poole ainda é um assunto delicado para o tetracampeão da NBA.

Citação verde twittou o post e até mencionou o nome oficial de Garnett, lembrando-o de quando o ex-astro da NBA desrespeitou Green quando ele era um novato.

Garnett acabou respondendo a Green, destacando que a citação original era de um conta completamente falsaenquanto se despedia do proprietário do Twitter Elon Musk. Green acabou excluindo seu tweet depois de perceber seu erro.

Os fãs lembram a Draymond Green o quanto ele não gostava de Chris Paul, trazendo um vídeo do passado

A queda das marcas de seleção azuis

Desde a aquisição do Twitter por Musk, os crachás verificados foram quase completamente anulados em termos da confiabilidade que costumavam possuir. As contas costumavam obter status verificado quando tinham credibilidade e peso suficientes em seu setor.

Agora, todos os usuários do Twitter que assinam Twitter Azul recebem uma marca de seleção azul. A conta que enganou Green é uma paródia do popular “Central da NBA“, que tem 1,2 milhão de seguidores e agrega consistentemente notícias relevantes sobre o cenário do basquete.

Não é a primeira vez que algo nesse sentido acontece nos últimos meses e certamente não será a última.