Draymond Green esquece suas rixas com Chris Paul enquanto analisa suas virtudes

NComo ele escolheu ficar no Golden State Warriorsos fãs queriam saber se Draymond Green’s carne com Chris Paul ia causar qualquer problema. Ao longo dos anos, os dois se envolveram em alguns jogos difíceis e se enfrentaram várias vezes. Mas Green acabou de mostrar que não tem nada contra o CP3 e está animado para jogar ao lado dele. Além disso, Green analisou a diferença Chris Paul pode fazer apesar de também ser um armador como Stephen Curry. Se você acha que Paul e Cury desempenham exatamente o mesmo papel em sua equipe, você precisa ouvir o que Draymond Verde tem a dizer sobre a chegada de Chris Paul.

Chris Paul traz variedade para os Warriors

Durante um podcast com Paul George, Draymond Green disse o seguinte sobre Chris Paul: “Acho que ele traz algumas coisas. Número 1, pensei no ano passado … e Steph disse isso em sua entrevista coletiva, ficamos sem variedade. E o que quero dizer com variedade é que numa equipa é preciso ter variedade – A nossa equipa no ano passado não tinha uma variedade de formas de marcar, e acho que o CP acrescenta mais uma coisa ao menu para abordar o tema da variedade de maneiras de marcar. CP joga totalmente diferente de Steph, totalmente diferente de Klay, totalmente diferente de mim e Jordan Poole. Eu também pensei no ano passado, Steph e eu nos separamos muito, e eu e Steph juntos somos perigosos. ”

Draymond Green continuou: “Nossos minutos foram divididos porque nossa segunda unidade não conseguiu descobrir e, por sua vez, fui colocado na segunda unidade para ajudar a estabilizar as coisas. Isso é como 15 minutos a menos por jogo que estamos juntos. Bem, agora, CP pode ancorar essa unidade… e acho que isso é muito importante para ajudar a desbloquear nossa equipe novamente… Vou contar mais uma coisa que acho que desbloqueia e estou ansioso para aprender isso com ele ; Acho que Chris Paul vai desbloquear completamente Jonathan Kuminga e seu crescimento. CP é ótimo com os jovens.”