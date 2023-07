Draymond Green explica relacionamento complicado com Chris Paul: Estou ansioso para conversas de homem para homem

Draymond Green diz que ele e Chris Paul terá algumas conversas antes da próxima temporada, enquanto os dois se preparam para serem companheiros de equipe pela primeira vez.

Paulo foi adquirido pelo Golden State Warriors em uma troca que viu Jordan Poole ir para o outro lado.

Enquanto Green and Poole teve seus próprios problemas depois que o primeiro deu um soco no último antes do início da temporada passada, Draymond também tem alguma história com Paul.

“Não gosto nada do CP – como se não tivéssemos um bom relacionamento” ressurgiu após a mudança do Golden State para adquirir o 12 vezes All-Star”, Verde anteriormente declarado.

Green diz que ele e Paul terão que conversar

Falando no “Pat Bev Podcast” de Patrick Beverley, Verde reconheceu que os dois não estão necessariamente na mesma página só porque agora são companheiros de equipe.

“Eu e Chris tivemos nossas diferenças ao longo dos meus 11 anos jogando nesta liga”, disse. Verde disse.

“Ele não está mudando quem é neste momento. Não estou mudando quem sou neste momento e acho muito importante que as pessoas entendam isso.

“Os mesmos sentimentos que tenho sobre cris – eles não vão embora. E os mesmos sentimentos cris tinham sobre mim, eles não vão embora. E acho que é aí que as pessoas ficam tão malucas, é como se, de repente, você tivesse que fingir isso. Não.

“O que eu sempre respeitei sobre cris é a sua tenacidade, a sua vontade de vencer e a sua competitividade. Agora tenho a oportunidade de estar ao lado disso.”

Verde acrescentou que seus problemas anteriores estão enraizados no respeito, já que ambos jogam com tenacidade, mas também disse que está ansioso para falar com Paul antes do início da temporada.

“Com Chris, todo mundo fica tipo ‘como eles podem ser companheiros de equipe agora?’ E eu vou te dizer como – número um, eu nunca estive em uma situação realmente para construir um relacionamento com ele”, disse Verde.

“Sou adulto, cris é um adulto. Podemos conversar entre os homens, e estou ansioso por isso. Não há como adoçar o que aconteceu nos últimos anos – esta é a vida real.

Os fãs lembram a Draymond Green o quanto ele não gostava de Chris Paul, trazendo um vídeo do passado

“Já disse publicamente que não gostava cris antes, não vou dizer ‘oh, isso mudou porque é meu companheiro de equipe’. Não! Estou ansioso para falar entre os homens. Estou ansioso para trabalhar com outro adulto.”