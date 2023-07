Draymond Green pergunta se a Arábia Saudita tem uma liga de basquete em meio à oferta de contrato de Mbappé

Ccontrário a Kylian Mbappé, Draymond Verde já é um veterano e está tentando garantir uma bolsa enorme antes de se aposentar. Se fosse futebol, Green teria aceitado a oferta de Al Hilal num piscar de olhos. São mais de $ 700 milhões para uma única temporada, esse tipo de dinheiro só pode vir do dinheiro do petróleo. Green brincou que a tinta de seu contrato ainda estava fresca, ao mesmo tempo em que perguntou se a Arábia Saudita tinha ligas profissionais de basquete. Infelizmente não é o caso, mas ele se juntou à diversão de muitas estrelas da NBA, como Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Damian Lillard entre outros. o mais engraçado de todos foi Draymond Green, embora Mbappé tenha reagido apenas ao post de Giannis porque os dois são muito parecidos.

Draymond Green estava apenas brincando, certo?

Todas essas estrelas da NBA estavam brincando, mas ofertas como essas não batem na porta das pessoas com frequência. Conseguir mais de $ 700 milhões pelo trabalho de uma única temporada é uma oferta que quase ninguém pode recusar. No entanto, Kylian Mbappé ainda é jovem e tem muita ambição de se tornar o melhor jogador do mundo. Se ele fosse para a Arábia Saudita, mataria efetivamente esse sonho e provavelmente nunca jogaria pelo Real Madrid. Porque Florentino Pérez e todos os madridistas já estão fartos de toda esta situação. Eles querem que Kylian Mbappé tome uma decisão sobre seu futuro o mais rápido possível.

Nada que as estrelas da NBA digam fará com que ele mude seus desejos, a Arábia Saudita terá que esperar por agora. Kylian Mbappé tem duas opções. Ele fica no PSG e não joga por um ano inteiro antes de sair de graça. Ou ele simplesmente se senta para conversar sobre uma possível oferta do Real Madrid e finalmente assina um contrato com os gigantes espanhóis. Atualmente, toda a situação está em um impasse, mas pode ser resolvida nas próximas semanas.