Draymond Green responde aos fãs após seu grande contrato com o Warriors

NBA estrela Draymond Verde tem recebido muita atenção dos fãs de basquete nas últimas semanas e agora ele respondeu na sequência de seu novo contrato com o Golden State Warriors.

Seus inimigos são muitos, mas ele está no jogo há 11 temporadas e ganhou quatro anéis de campeonato, o que significa que ele já viu de tudo antes e não deixa nada atrapalhá-lo.

Seu novo contrato com o Warriors vale 100 milhões de dólares e ele aproveitou a oportunidade para revidar todas as pessoas que duvidaram dele durante sua carreira.

Green compartilhou uma mensagem de seu amigo e agente da NBA Ron Shade que o parabenizava pelo novo acordo e também lembrava as dúvidas que muitos tinham sobre suas habilidades.

“Bem merecido meu irmão, eu me lembro quando eles disseram que você tinha no máximo, três anos na liga …. Quase 300 milhões depois lol !!!” Shade disse, ao que Green respondeu: “Eu não acho que eles ainda estão falando mano lol.”

Green sobre como equilibrar basquete e família

No início da temporada, Green estava falando durante uma entrevista pós-jogo e foi interrompido por seus filhos. Isso o levou a se abrir sobre as dificuldades de garantir que passasse tempo suficiente com sua família.

“Sentimos muita falta dos nossos filhos”, disse Green. “Acho que são todos os pais que trabalham, certo? Não somos apenas nós como jogadores de basquete. Você tem a obrigação de sustentar seu filho. Crescendo nas circunstâncias em que cresci, nunca quero que eles experimentem isso.

“Com isso, vem muito trabalho. As vezes que você sente falta, é uma merda. Acho que qualquer um aqui que é pai entende isso”, disse Green com seus dois filhos no colo.

“Sempre sou grato pela organização Warriors e pela NBA como um todo.

“Eles não precisam permitir que nossos filhos subam aqui; não é algo que eles devam fazer”, continuou ele.

“Sempre falamos sobre a energia das crianças aqui. Quando você traz a energia das crianças, isso apenas ilumina o clima.”