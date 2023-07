Draymond Green supostamente não se dá bem com o atacante Jonathan Kuminga

Draymond Verde é notório neste ponto por ser difícil entre seus colegas, mesmo com alguns de seus companheiros de equipe. Aquele episódio com Jordan Poole que se tornou viral continuará assombrando-o pelo resto de sua vida. Mas de acordo com o repórter do Warriors, Monte Poole, Draymond Green tem problemas com outro jovem talento promissor do Warriors. Ele está falando de atacante pequeno Jonathan Cuminga. Poole confirmou que Green é o único que pode corrigir esse problema, mas o guerreiros‘ confiança de liderança, ele pode corrigir esse problema. De acordo com Poole, Green e Kuminga simplesmente não têm um relacionamento. De muitas maneiras, Kuminga tem sido considerado um dia como o jogador que substituirá Draymond Green na equipe titular.

Draymond Green já reconheceu que precisa corrigir esse problema

Durante um episódio recente no Paul George Podcast, Draymond Green foi questionado sobre esse não relacionamento com Kuminga. Ele reconheceu que precisa começar a tentar conhecer o jovem jogador para liderá-lo adequadamente. A última coisa que Draymond Green quer é se tornar um problema que bagunça mais uma vez o clima do camarim. Ele já conseguiu seu desejo depois Jordan Poole foi negociado com o Washington Wizards. Mas outro problema semelhante a esse confirmará que Green pode ser o problema dentro da organização do Warriors.

Talvez Draymond Green’s o maior problema é o quão intenso ele pode se tornar quando uma competição está em jogo. Estamos falando de um dos jogadores defensivos mais dominantes do NBA história que faz parte da guerreiros dinastia. Com o passar do tempo e muitos campeonatos, é natural que ele desenvolva um espírito ainda mais competitivo do que quando começou a carreira. Jogadores jovens que chegam ao time tentando passar por cima dele não vão se divertir muito com suas reações. Mas a verdade é que só ele pode ajudar a tornar tudo mais tranquilo para estes jogadores.