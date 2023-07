Dricus Du Plessis não visa Israel Adesanya, não se importa com quem ele luta pelo título do UFC

Dricus Du Plessis quer ser campeão do UFC, e não importa para ele se tem que passar por Israel Adesanya ou outro.

Com uma vitória sobre Robert Whittaker neste sábado no UFC 290, Du Plessis melhoraria para 6-0 em sua carreira no UFC e provavelmente se tornaria o contendor nº 1 na divisão dos médios. Uma disputa de campeonato entre ele e Adesanya parece feita sob medida, dada a guerra de palavras profundamente pessoal em que eles estiveram envolvidos nos últimos meses.

Mas primeiro tem a questão de vencer Whittaker, tarefa que Du Plessis está tratando com o maior respeito, independente de resultar ou não em um desafio dele contra Adesanya no UFC 293, em Sydney, na Austrália, em setembro.

“Esta é minha terceira luta em sete meses, então estou me virando e fazendo essas lutas para subir esta escada”, disse Du Plessis no UFC 290 media day. “Se eu estiver fisicamente apto, se não tiver nenhum problema para eu começar meu camp de luta e estar pronto para a luta pelo cinturão, sem problema nenhum, estarei pronto.

“Mas nem estou pensando nisso quando entro no cage com Robert Whittaker. Estou disposto a arrancar um membro e esta será a última luta da minha vida para vencer Robert Whittaker com esse pedaço de membro. Não estou nem pensando nessa luta pelo título agora, estou pensando em Robert Whittaker, e acho que eles decidirão se sou o candidato número 1 ou não.”

O momento da próxima defesa do título de Adesanya criou uma imagem obscura do candidato, já que se supõe que o campeão da Nova Zelândia gostaria de defender seu cinturão na vizinha Austrália. Antes da data do pay-per-view de 10 de setembro, nomes como Du Plessis, Sean Strickland e o ex-desafiante ao título Jared Cannonier se mantiveram na mistura, embora a vaga de desafiante ao título dos médios permaneça aberta.

Uma luta rancorosa entre Adesanya e Du Plessis aparentemente lidera a lista de confrontos desejáveis ​​do UFC, mas Du Plessis não se importaria se Adesanya ainda estivesse no topo da montanha depois de ganhar sua oportunidade de campeonato.

“Podemos literalmente resolver tudo isso e, no final das contas, a decisão não é minha. A decisão é do UFC”, disse Du Plessis. “Mas não haverá como me negar como o contendor número 1 depois que eu vencer Rob. Mas sim, se é assim que eles querem fazer, se não for possível para mim lutar fisicamente em Sydney, se houver lesão ou se você tiver cortes extremamente graves, não há como, então você está fora de um par, você nunca saber o que acontece neste esporte.

“Como eu disse, isso não me incomoda. No final das contas, não quero brigar com Izzy. Quero lutar com o cara do cinturão. Quer seja Izzy, quer seja Strickland, não me importa. Para mim, é lutar contra quem tem esse título para se tornar o campeão.”

Whittaker também continua sendo um potencial desafiante ao título, apesar de já ter perdido duas lutas pelo campeonato contra Adesanya. No dia da mídia, Whittaker especulou que, por causa de seu pedigree, ele está lutando para manter seu lugar enquanto Du Plessis tem pouco a perder.

É uma avaliação das apostas de confronto com a qual Du Plessis discorda veementemente.

“Não sei o que ele quer dizer, tenho tudo a perder”, disse Du Plessis. “O que você quer dizer? Construí esse recorde, estou lutando pelo número 1, para ser o número 1 do mundo, para ser o campeão, o campeão mundial. Claro que tenho algo a perder. Eu tenho tudo a perder. Estou aqui para vencer. Estou aqui para ser o campeão mundial peso médio do UFC e tenho que passar por Robert Whittaker, o que é uma tarefa muito, muito difícil, mas estou preparado para fazer o que for preciso para vencer Robert Whittaker e ter minha chance lutando por esse título.

“Mas ‘nada a perder?’ Isso não faz sentido.”