DROGA! Eles eram bons: despedindo-se de Robbie Lawler, o lutador mais empolgante de todos os tempos

DROGA! They Were Good celebra as carreiras dos lutadores mais empolgantes e influentes da história do MMA. Neste episódio, a equipe do MMA Fighting relembra a lendária carreira de Robbie Lawler, o lutador mais empolgante de todos os tempos a entrar em uma jaula.

Lawler começou sua carreira no MMA em 2001 e, pelos 22 anos seguintes, “Ruthless” fez de sua missão proporcionar o máximo de entretenimento humanamente possível para quem assistisse. Além de seus inúmeros outros prêmios, mais notavelmente segurando o título meio-médio do UFC de 2014 a 2016, Lawler é a única pessoa na história a ganhar o prêmio de Luta do Ano do MMA Fighting três vezes consecutivas. Além disso, duas dessas lutas – suas lutas com Carlos Condit e Rory MacDonald – são amplamente vistas como duas das maiores lutas da história do MMA. Isso seria mais do que suficiente para qualquer lutador, mas Lawler acrescentou uma cereja ao topo de seu currículo incomparável, autorando a melhor aposentadoria da história do UFC com seu nocaute de 38 segundos sobre Niko Price em sua luta final no UFC 290.

Não há nenhum lutador que fale melhor sobre o que DAMN é, e assim, em homenagem à sua recente aposentadoria e introdução no Hall da Fama do UFC, Jed Meshew, Shaheen Al-Shatti e Steven Marrocco, do MMA Fighting, relembram a carreira do lutador mais emocionante de todos os tempos.

Novos episódios do DROGA! Eles eram bons podcast saem mensalmente e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O episódio desta semana pode ser ouvido abaixo.