Drone ucraniano explode prédios em Moscou, explosão em vídeo

Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia está levando a luta na guerra em andamento até a porta da Rússia – e agora, parece que isso está se manifestando … na capital do país, nada menos.

Um vídeo viral mostra uma explosão que aconteceu em Moscou no domingo – bem no coração do distrito financeiro, ao que parece – e é bem louco de se ver. Você ouve uma mulher que está filmando, e ela tem sua câmera apontada para um monte de arranha-céus a uma distância não muito distante.