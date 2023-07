Dua Lipa solta o decote em vestido transparente para a estreia da Barbie

Dua Lipa nunca deixa de ultrapassar os limites da moda, e sua aparição recente não foi exceção. Participando da estréia do filme Barbie de Greta Gerwig, onde ela interpreta o papel de “Barbie Sereia”, Dua fez uma declaração ousada em um vestido transparente prateado feito de malha metálica. Abraçando o conceito de “menos é mais”, ela optou por ficar sem sutiã no ousado conjunto de cota de malha Bottega Veneta.

Dua Lipa teve a escolha perfeita para Barbie Sereia

Deslumbrando o tapete rosa repleto de estrelas na noite de domingo, a renomada superestrela pop e artista de participação especial da Barbie Sereia fez uma declaração de moda inesquecível. Dua vestiu um conjunto de tirar o fôlego que deixou pouco para a imaginação, chamando a atenção de todos os presentes. Seu vestido de malha de cota de malha prateada feito sob medida da Bottega Veneta foi um verdadeiro espetáculo, com intrincados enfeites de cristal e um design quase transparente.

Para completar o visual cativante, Dua combinou o vestido com uma calcinha prateada que complementou perfeitamente o conjunto cintilante. Sua escolha de calçados, as impressionantes mulas Rocket prateadas da Bottega Veneta, adicionaram um toque extra de glamour e sofisticação à aparência geral. Para não ser ofuscada, Dua se adornou com joias requintadas da Tiffany & Co. em ouro branco e diamantes, realçando ainda mais sua presença radiante no tapete rosa.