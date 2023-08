Dustin Poirier ‘de coração partido’ por derrota para Justin Gaethje no UFC 291: ‘Sinto que sou o melhor lutador’

Dustin Poirier ainda acredita que é um lutador melhor do que Justin Gaethje.

No sábado, Poirier e Gaethje se enfrentaram pelo título ‘BMF’ na luta principal do UFC 291 em Salt Lake City, com Gaethje nocauteando Poirier com um chute na cabeça no segundo assalto. É a primeira derrota por nocaute de Poirier desde Michael Johson em 2016, e um “The Diamond” ainda está tendo dificuldades para lidar com isso.

“Estou com o coração partido”, disse Poirier na segunda-feira A Hora do MMA. “É uma merda. Trabalhei duro, estava em uma forma incrível e fui derrotado. Mas isso é lutar. Eu disse isso no pós-luta. É uma merda, cara. É uma merda. Especialmente porque – sem tirar nada de Justin, ele é um guerreiro e [did] um trabalho incrível, tendo que ficar no prejuízo por cinco anos. Eu tive que fazer isso com Conor [McGregor]. Sentei-me em uma perda por sete, oito anos, até que tive a oportunidade de finalmente recuperá-la. Então ele ficou com aquela perda por cinco anos, e cara, ele a recuperou. Mas é uma droga porque ainda sinto que sou melhor do que ele.

“Sinto que sou o melhor lutador. Fui acertado com um ótimo chute – não por sorte ou acaso, ele armou lindamente e eu fui vítima de uma ótima técnica. Eu estava no lugar errado e não me protegi direito. Mas me senti muito consciente durante toda a luta. Sinto que sou melhor que ele e perdi. Isso machuca. Mas isso é lutar e é o que é. O que posso fazer?”

Poirier e Gaethje se encontraram pela primeira vez em 2018, em uma guerra de vaivém que rendeu o prêmio de Luta do Ano do MMA Fighting naquele ano. Poirier acabou finalizando Gaethje naquela disputa, parando-o no quarto round, mas não é por isso que o nativo de Louisiana se sente o melhor lutador. Poirier diz que, com base em como a luta estava se desenrolando antes do final e em como ele se preparou, ele ainda está confiante de que esse foi apenas um desses resultados.

“Isso foi há cinco anos”, disse Poirier. “Como eu disse a semana toda, essa foi uma luta diferente para mim. Estou falando do que senti no octógono uns dias atrás, não que eu tenha vencido ele antes. Essa foi realmente uma luta nova para mim.”

“Não poderia ter pedido uma semana melhor,” continuou Poirier. “O corte de peso mais fácil da minha carreira, o camp foi incrível, nunca me senti melhor, honestamente. Eu só nem comecei a lutar. Ainda estávamos nos sentindo muito naquele primeiro round, e depois no segundo round, bum, aconteceu. Eu não consegui entrar na luta, eu sinto. É uma merda. Lindo. Eu não vi o chute. … Assim como um fã do esporte e fã do Justin, o que ele fez foi incrível, porque eu estava muito bem preparado, ralei o rabo e estava em posição de foder com ele.

Após o UFC 291, Poirier deixou claro que não tem certeza do que vem a seguir. O ex-campeão interino dos leves enfatizou que ainda tem muito piso sobrando em seus pneus, mas que não pretende voltar à mistura cotidiana de lutar contra candidatos em ascensão. Dadas as suas dificuldades, disse Poirier, uma trilogia contra Gaethje viria a seguir, embora ele entenda por que isso pode não acontecer.

“Sim, mas então vou parecer que estou perseguindo merda, e obviamente ele está indo para coisas maiores e melhores agora, ele não precisa lutar comigo”, disse Poirier quando perguntado se ele queria uma trilogia. . “Não sei. Claro que seria minha escolha número 1, se eu pudesse escolher alguém para lutar imediatamente.

O “maior e melhor” que Gaethje tem reservado para ele é mais uma chance pelo título dos leves. O atual campeão Islam Makhachev deve enfrentar o ex-campeão Charles Oliveira no UFC 294, em outubro, e com a vitória no sábado, Gaethje se preparou para enfrentar o vencedor dessa luta. E apesar de pensar que ainda é melhor que Gaethje, Poirier acredita que “The Highlight” tem uma chance legítima de reivindicar o cinturão quando chegar a sua vez.

“Ele tem as credenciais do wrestling”, disse Poirier. “Se a defesa de quedas dele aguentar, acho que ele pode causar alguns problemas para o Islã. Ele dá um soco forte. Eu senti isso através da minha guarda. Ele me acertou com dois tiros no corpo, socos certeiros. Não machucou nenhum órgão – ele não me atingiu no fígado, ele me atingiu no peito – mas eu senti o poder. Seus ossos são densos, ele soca forte e joga tudo nele.

“Um gancho passou e no último segundo consegui rolar de cara e não acertar. Assim que pousou, virei a cabeça com ela e isso me salvou, porque acho que se eu não tivesse virado o rosto, teria me parado. Eu apenas senti o calor daquelas coisas. Ele joga forte. Se ele pegar o Islã, se ele impedir que o Islã o derrube e der esse tipo de soco e acertar, ele cairá. Esse é o tipo de perfurador que Gaethje é. Então, tudo se resume à sua defesa de wrestling, como ela se mantém.”