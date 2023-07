Dustin Poirier reage à chocante derrota por nocaute para Justin Gaethje no UFC 291: ‘Fui atingido por um chute que não vi’

Dustin Poirier lidou com o triunfo muito mais do que com a tragédia durante sua carreira, mas a dor da derrota sempre vai doer, não importa como aconteça.

No UFC 291, ele sofreu apenas a segunda derrota por nocaute de sua carreira no peso leve, depois que Justin Gaethje o acertou com um chute na cabeça no segundo round, encerrando a revanche do evento principal. Foi um resultado impressionante e compreensivelmente perturbador, que Poirier só conseguiu aceitar ao abordar o nocaute na coletiva de imprensa pós-luta.

“É uma merda, obviamente”, disse Poirier. “Perder é uma merda, mas já perdi antes. Eu disse a mesma coisa antes, não é legal conhecer esses sentimentos, mas já estive aqui antes. A carreira que fiz e as lutas que fiz e de onde venho, sinto que já venci.

“Estou levando minuto a minuto, mas estou bem. Se eu ganho como um homem, tenho que ser capaz de perder como um homem.”

Abordando seu desempenho, Poirier observou que teve uma rodada de abertura forte, onde marcou Gaethje com alguns golpes fortes, incluindo uma combinação que pareceu abalar o ex-campeão interino dos leves.

Olhando para aquele momento em particular, Poirier admite que estava tentando se controlar para um caso de 25 minutos com Gaethje, o que o levou a mostrar paciência em vez de jogar a cautela ao vento.

“Senti que tinha um bom ritmo”, disse Poirier. “Ele andava muito para trás, meio que me fazendo correr atrás dele e eu não queria abrir muita briga tentando pegá-lo. Eu o machuquei, mas sabia que tínhamos cinco rodadas e eu poderia dizer que ele estava ferido, mas ele estava meio que provocando um pouco. Ele não estava lá, pronto para ser finalizado. Ele ainda não havia terminado e eu pude ver que ele queria lançar aquela mão direita. Estávamos ambos secos e faltava um round para a luta e eu não queria bater naquela direita.

“Tínhamos mais quatro [rounds] para ir, se eu fiz isso com ele no primeiro, isso ia acontecer de novo depois. Na minha cabeça, era um movimento veterano. Talvez eu devesse ter pisado no acelerador. Achei que tinha mais quatro rodadas. Eu não sabia que tinha mais dois minutos. Mas é o que é. Perder é uma merda.

A revanche com Gaethje foi promovida com o campeonato “BMF” em jogo, mas o mais importante é que o vencedor quase certamente garantiu uma futura chance pelo título na divisão leve do UFC.

Isso é realmente o que Poirier queria mais do que tudo, então a derrota agora questiona para onde ele vai daqui.

“Antes deste, quando me ofereceram Beneil [Dariush], Eu estava tipo nah, não estou tão animado com isso ”, explicou Poirier. “Quando este veio, fiquei com medo e nervoso porque o que acabou de acontecer poderia acontecer. Isso é o que me manteve acordando todas as manhãs pronto para estourar minha bunda. Eu sabia não só a emoção da luta, o perigo da luta que me motivaria, mas uma vitória me levaria [a title shot]. Eram [ranked] Nº 2 e 3, e Nº 1 [Charles Oliveira] já nos venceu e está lutando pelo título. Quanto mais alto na escada eu posso subir? Uma vitória sobre ele, pensei que seria um bloqueio para conseguir uma disputa de título.

“Eu ainda me sinto ótimo. Fui atingido por um tiro que não vi. Como instintos naturais, eu tinha uma mão levantada apenas depois de anos de treinamento, mas o pé ainda se movia. Não assisti, preciso rever. O pé deu a volta bem, me pegou. Eu nem vi, mas ainda assim poderia competir. Eu pisei nos pneus. Eu me sinto ótimo. Acabei de fazer um acampamento de nove semanas no sul da Flórida e me esforcei todos os dias, tive o corte de peso mais fácil da minha vida. Eu arrebentei minha bunda. É por isso que perder é uma merda. Você faz todo esse trabalho e nada é garantido.”

No fundo, Poirier diz que ainda ama o esporte, e é por isso que seria infinitamente difícil para ele se afastar, mas ele também sabe que precisa do tipo certo de motivação para continuar.

Talvez uma trilogia com Gaethje pudesse atraí-lo de volta, mas Poirier estava hesitante em realmente pensar sobre seu futuro com uma perda difícil ainda tão fresca em sua mente, embora ele também tenha sido rápido em colocar tudo em perspectiva.

“É o teatro do desconhecido lá fora, mas continuo voltando como Pookie [from New Jack City]”, disse Poirier. “Ele continua me ligando. Eu não posso parar. Então veremos o que acontece. Talvez eu precise de outro golpe. Não sei. Estou levando um dia de cada vez, um minuto de cada vez agora, mas estou feliz. Minha vida é boa. Minha família está bem, minha filha está ansiosa para que eu chegue em casa. Não estamos em um funeral aqui. Eu ganhei. Eu ganhei a vida. Eu já ganhei. De onde eu venho, eu já ganhei.

“Pelo que estou lutando? Não estou lutando apenas por lutar. Eu fiz isso toda a minha vida. Toda a minha vida eu fiz isso. Não quero lutar só por lutar. Eu quero que seja para alguma coisa.