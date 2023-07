Duvido você acertar! Qual a cédula Falsa?

Na atualidade, é imprescindível possuir habilidades para identificar notas falsas, uma vez que a circulação destas pode trazer grandes prejuízos. Você já experimentou a desagradável sensação de perceber que uma nota que lhe foi passada é falsa? Neste artigo, compartilhamos dicas relevantes do Banco Central do Brasil sobre como reconhecer cédulas falsificadas e garantir sua segurança financeira. E também responderemos a pergunta do título da matéria.

A produção e circulação de notas falsas no Brasil é uma realidade infelizmente comum, especialmente em nossas grandes capitais. A circulação dessas cédulas, tanto de baixo quanto de alto valor, causam perdas financeiras a cidadãos e comerciantes desavisados, além de alimentar um negócio ilícito.

Por onde começar a verificação de uma nota suspeita?

De acordo com o Banco Central do Brasil, existem certos passos que você pode seguir para identificar notas falsas. Dentre essas orientações, destacam-se a análise da marca d’água, o toque e a observação de elementos específicos das cédulas. Veja abaixo um material preparado pelo Banco Central com todos detalhes:

Passos para Reconhecer uma cédula autêntica

A marca d’água é percebida ao colocar a cédula contra a luz. É possível ver o número e o desenho do animal que representa a cédula. Esse desenho estará bem suave, geralmente no campo de visão. Existe um fio de segurança nas notas de R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100 que vai de cima a baixo. Ele é escura, mas só aparece contra a luz. Além da marca d’água e do fio de segurança, há um tipo de quebra-cabeças na frente da nota. Se colocada contra a luz, o número correspondente ao valor da nota aparece dentro desse retângulo. Diversas partes da nota têm relevo, incluindo a legenda “República Federativa do Brasil”, as laterais e os números. Existe um número escondido à direita. Se colocar a cédula na horizontal, alinhando com os olhos, verá aparecer este número. Outro truque para identificar a autenticidade da nota é usar um tipo de luz fluorescente, com a qual o número de série da nota fica amarelo.

Além desses aspectos, há outros que podem variar conforme a cédula. Por exemplo, as notas de R$ 50 e R$ 100 têm uma faixa holográfica à esquerda. Quando você movimenta a nota, pode ver o valor e a palavra “reais” se alternando. Nas cédulas de R$ 10, R$ 20 e R$ 200, o número altera de cor.

Como proceder ao receber uma cédula falsa?

Se você identificar que recebeu uma cédula falsa, a dica do Banco Central é procurar a Polícia Federal ou a Polícia Militar. Vale lembrar que colocar em circulação, adquirir, ou simplesmente guardar uma nota falsa é considerado crime, de acordo com o Artigo 289 do Código Penal, podendo resultar em uma pena de três a doze anos de prisão, além de multas.

Como evitar prejuízos e o crime de repassar notas falsas?

A verificação detalhada das cédulas ao recebê-las é a melhor forma de assegurar que você não irá tomar um “calote” ou ser responsabilizado por um crime. Elementos como textura do papel, alto-relevo em certas áreas, e a marca d’água são alguns dos itens que devem ser analisados nas cédulas. As orientações completas para análise minuciosa das notas podem ser encontradas na página oficial do Banco Central.

Em caso de dúvida, a indicação é sempre recusar a nota e sugerir uma nova forma de pagamento. Caso você acabe recebendo uma nota falsa, deve procurar um banco para análise e registro da ocorrência, evitando assim que essa cédula continue em circulação.

Quanto mais cedo você perceber que está com uma nota falsa, menor será o prejuízo. O Banco Central do Brasil, buscando evitar esses problemas, divulgou seis dicas úteis que podem ajudar nessa identificação. Estes truques envolvem o reconhecimento de alguns elementos gráficos e físicos, como a existência de marcas d’água e relevos em áreas específicas.

E qual cédula é a Falsa?

Analisando ambas cédulas dificilmente dar pra identificar diferenças, e principalmente afirmar com clareza qual é a nota falsa, no entanto a diferença principal está na faixa holográfica.

Agora a certeza na identificação de qual é a falsa somente movimentando as notas conforme vídeo abaixo:

E como resposta final, a nota falsa é a inferior!