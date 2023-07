Dwayne “The Rock” Johnson ainda não está confirmado para o WWE SummerSlam 2023

EUhá muito se pensa que WWE queria realizar uma partida única em uma geração entre Dwayne The Rock Johnson e seu primo, reinados romanos.

Depois de vários WrestleMania eventos passaram com o sonho não realizado devido à agitada agenda de filmagens de Johnson em Hollywood, muitos sentiram que o SummerSlam 2023 seria a oportunidade perfeita para reintroduzir o lutador icônico.

Reigns está pronto para assumir outro de seus parentes em Jey Uso no evento principal do evento premium ao vivo realizado no sábado, 5 de agosto, e muitos sentiram que seria o momento perfeito para reintroduzir The Rock no assunto da família.

Se ele custaria ou não a Reigns seu campeonato da WWE não está claro, sendo essa a rota mais provável para uma colisão em outro evento de alto nível, ou se ele ajudaria Reigns apenas para esfaqueá-lo pelas costas ou ser esfaqueado posteriormente.

A aparição de The Rock ainda não foi confirmada

No entanto, o que parecia ser um enredo de afundanço ainda não está gravado em pedra, com Johnson ainda não tendo confirmado. se ele aparecerá no WWE SummerSlam 2023.

Dave Meltzer, do ‘Wrestling Observer Newsletter’, continua sendo uma figura-chave no jornalismo de luta livre, e nem ele tem certeza de quais são os planos em relação ao The Rock.

“Eu perguntei se haveria mais alguém e eles disseram ‘eu não sei, talvez’, então quem sabe?” Meltzer admitiu.

“Não sei se Dwayne Johnson vai voltar, mas se ele vai fazer isso por alguma coisa, vai ser para 50.000 fãs em Detroit, que é esse show. Não sei o que ele está fazendo de novo, sei que há uma greve e tudo, mas ele está sempre fazendo alguma coisa.”