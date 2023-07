Dylan Mulvaney volta aos EUA após viagem ao Peru para ‘se sentir seguro’ após drama de Bud Light

Dylan Mulvaney está de volta ao solo americano depois de partir para o Peru “para se sentir segura” de toda a reação da Bud Light … posando para fotos com todas as preocupações aparentemente para trás em um festival de cinema de Los Angeles.

A influenciadora transgênero – vestida com um top listrado – apareceu na quinta-feira no Outfest, um festival de filmes LGBTQ + no Orpheum Theatre … aparecendo para a exibição de “Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo”.