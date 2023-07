‘É assim que você termina sua carreira’: Pros reagem ao nocaute de 38 segundos de Robbie Lawler na luta final do UFC 290

Robbie Lawler encerrou sua carreira no UFC da maneira mais digna de um conto de fadas no UFC 290, nocauteando Niko Price em 38 segundos para encerrar uma sequência de 21 anos e 25 lutas no octógono.

Lawler derrubou Price com socos pesados ​​no clinch para um nocaute, uma mudança revigorante da nota baixa usual das últimas caminhadas dos lutadores veteranos até a jaula.

Mesmo o estóico Lawler não conseguiu lutar contra as emoções enquanto absorvia o momento. O UFC ainda fez uma homenagem final a ele com um rolo de destaque. O comentarista do UFC Joe Rogan quase se emocionou com ele ao homenagear o ex-campeão dos meio-médios.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre a aposentadoria de Robbie Lawler no UFC 290.

Uau, única maneira de Robbie sair … violento !!! – Belal Muhammad (@bullyb170) 9 de julho de 2023

Foi uma honra dividir o octógono com a lenda @Ruthless_RL

Feliz aposentadoria ‍♂️ — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) 9 de julho de 2023

É assim que você termina sua carreira — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 9 de julho de 2023

Parabéns Campeão! Ótimo final para uma carreira incrível, meu cara! — Josh Thomson (@THEREALPUNK) 9 de julho de 2023

Ó MEU DEUS!!!!!!!! VAMOS GOOOO ROBBIE! Leve tudo em meu amigo! #UFC290 — “Wonderboy” Thompson (@WonderboyMMA) 9 de julho de 2023

Não poderia ter escrito melhor do que aquele campeão parabéns — Terrance McKinney (@twrecks155) 9 de julho de 2023

Obrigado Deuses do MMA. Lutador favorito de todos os tempos sai em seus termos. Torcendo por um dos mocinhos do esporte. Parabéns pela carreira impressionante @Ruthless_RL #UFC290 —Damien Brown (@beatdown155) 9 de julho de 2023

ROBBIE PORRA DE LAWLER!!!! BELO FINAL PARA UMA CARREIRA INCRÍVEL!#UFC290 — Will Brooks (@ILLxWillBrooks) 9 de julho de 2023

Uau! O Impiedoso!!! — O Diamante (@DustinPoirier) 9 de julho de 2023

Aquele destaque de Robbie Lawler no adeus do filme @UFC foi nada menos que especial. — Kenny Florian (@kennyflorian) 9 de julho de 2023

Robbie Lawler sempre foi um dos mais reais! Amo aquele cara! — O Mestre Thugjitsu (@thugjitsumaster) 9 de julho de 2023