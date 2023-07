É feriado nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

Dentro de mais alguns dias, a Seleção Feminina de Futebol vai começar a sua jornada em busca do primeiro título mundial em uma Copa do Mundo. Milhões de brasileiros querem torcer pelas nossas representantes na competição, mas para muita gente a torcida vai depender da liberação do chefe no trabalho. Afinal, será feriado nos dias das partidas do Brasil?

Se você é servidor público da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a resposta é sim. No início deste ano, os vereadores da capital aprovaram um projeto de lei que concede ponto facultativo nos dias dos jogos da Seleção Feminina na Copa do Mundo. Assim, os trabalhadores de órgãos públicos já podem começar a se programar porque terão o dia todo livre para torcer pelo Brasil.

Mas se você não trabalha em Natal, a resposta é não. Ao menos até aqui não há nenhum tipo de liberação do Governo Federal para o estabelecimento de um ponto facultativo para os dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Se o cenário não mudar até lá, fica estabelecido que nos dias úteis as empresas não serão obrigadas a liberar ninguém para acompanhar as partidas.

Proposta de mudança

Contudo, também é possível que o cenário mude neste meio tempo. Em declaração recente, a Ministra dos Esportes, Ana Moser, disse que o Governo Federal está fazendo tudo ao seu alcance para dar mais visibilidade para a Copa do Mundo Feminina deste ano de 2023. Uma das medidas que está sendo estudada é o estabelecimento dos pontos facultativos nos dias dos jogos do Brasil.

“Vamos estar torcendo demais, vamos estar super focados em dar visibilidade. Vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo nos dias de jogos. Quando tem jogo no masculino, não tem folga? Então, vamos tentar fazer o mesmo, dar a mesma importância”, disse a Ministra em evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Depois desta declaração, Ana Moser não deu mais detalhes sobre o estabelecimento desta nova regra de imposição de ponto facultativo nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Trabalhadores devem ficar de olho nas portarias publicadas nos próximos dias para saber se este cenário pode mudar.

Quando o Brasil joga?

Mas afinal quais são os dias e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina? Em primeiro lugar, é importante lembrar que a competição vai ocorrer na Austrália e na Nova Zelândia, ou seja, a grande maioria dos jogos da Seleção Brasileira serão transmitidos no período da madrugada ou manhã no Brasil.

Veja abaixo:



24 de julho (segunda) – BRASIL X PANAMÁ 8h

29 de julho (sábado) – BRASIL X FRANÇA 7h;

2 de agosto (quarta) – BRASIL X JAMAICA 7h.

Em caso de classificação em 1º e considerando que vá passando de fase:

Oitavas de Final: 8 de agosto (terça) – 8h;

Quartas de Final: 12 de agosto (sábado) – 4h;

Semifinal: 16 de agosto (quarta) – 7h;

Final: 20 de agosto (domingo) – 7h.

Em caso de classificação em 2º e considerando que vá passando de fase:

Oitavas de Final: 8 de agosto (terça) – 5h;

Quartas de Final: 12 de agosto (sábado) – 7h30;

Semifinal: 16 de agosto (quarta) – 7h;

Final: 20 de agosto (domingo) – 7h.

Transmissão da Copa do Mundo

Atualmente, apenas a TV Globo conta com os direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina para a TV aberta. A emissora já confirmou que deverá transmitir apenas os jogos do Brasil. Caso a Seleção seja eliminada precocemente, transmitirá um jogo de cada mata-mata até a final.

Na TV fechada, o SporTV vai transmitir uma parte dos jogos do Mundial. No YouTube, todas as partidas serão transmitidas ao vivo pela CazeTV. A competição terá início no dia 20 de julho.