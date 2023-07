É por este motivo que você deve recorrer de multa no trânsito

Recorrer de multa de trânsito é uma alternativa interessante para os motoristas que se sentem injustiçados com a autuação. Além disso, além de corrigir erros, essa prática também oferece várias outras vantagens para o motorista que foi autuado indevidamente.

Para que você saiba quais são essas vantagens, reunimos algumas das principais para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

É por este motivo que você deve recorrer de multa de trânsito

Receber uma multa de trânsito é sempre frustrante e desanimador, não é verdade? E essa frustração é ainda maior quando a multa foi aplicada de forma equivocada. Contudo, se você estiver passando por essa situação, saiba que é possível recorrer de multa.

Desse modo, para que você conheça melhor essa alternativa, confira abaixo algumas razões pelas quais vale a pena de uma multa no trânsito:

1. Verificar a legalidade da multa:

Primeiramente, um motivo primordial para recorrer de uma multa é a verificação da legalidade dela. Isso porque, é importante garantir que todas as infrações e penalidades estejam de acordo com a legislação de trânsito vigente.

Dessa maneira, ao recorrer, você tem a oportunidade de solicitar uma revisão da multa. Bem como, verificar a forma da emissão e se a autoridade seguiu todos os procedimentos legais corretamente.

2. Defesa de suas prerrogativas:

Ademais, recorrer de uma multa permite que você defenda suas prerrogativas e direitos como condutor. Isso pode incluir a correta identificação do condutor no momento da infração, revisão de evidências fotográficas ou em vídeo, entre outras ações que podem questionar a penalidade imposta.

3. Preservação da pontuação da CNH:

Outro motivo importante para recorrer de uma multa é a preservação da pontuação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Afinal de contas, acumular pontos na carteira pode resultar na suspensão do direito de dirigir e até mesmo na perda definitiva da habilitação.

Sendo assim, ao recorrer, você tem a chance de reduzir ou eliminar a pontuação da infração, evitando consequências futuras.



Você também pode gostar:

4. Possibilidade de anulação da multa:

Recorrendo de uma multa, você tem a oportunidade de ter a anulação da penalidade. Este procedimento acontece quando identificam-se irregularidades no processo de autuação, como problemas com a sinalização ou falhas na abordagem do agente de trânsito.

Portanto, é importante avaliar se a multa está em conformidade com a legislação. Assim como, se a autoridade que aplicou a punição seguiu todos os procedimentos legais antes de aceitar a penalidade.

5. Economia financeira:

Por fim, recorrer de uma multa também resulta em economia financeira. Multas de trânsito podem ser caras e, dependendo da infração, podem ter um valor considerável. Ao recorrer, há a possibilidade de reduzir ou até mesmo eliminar o valor da punição.

Além disso, ao evitar o acúmulo de pontos na CNH, você evita o pagamento de taxas extras, como o curso de reciclagem obrigatório.

Como recorrer de multa de trânsito?

Recorrer de uma multa de trânsito é um processo legal que permite que você conteste a penalidade e apresente argumentos que justifiquem a anulação ou redução da infração. Dessa forma, para recorrer de uma punição, basta seguir as seguintes orientações:

1. Leia atentamente a notificação

Primeiramente, para recorrer de multa no trânsito é necessário ler atentamente a notificação da mesma. Nela, você encontrará informações detalhadas sobre o motivo da autuação, o local, a data e os horários em que a infração ocorreu, além dos procedimentos para recorrer. Além disso, verifique o prazo para recurso, que geralmente consta na notificação. Dessa maneira, você poderá saber qual é o tempo que tem para redigir o recurso.

2. Reúna as provas

Após ler a notificação e identificar os motivos do recurso, reúna todas as provas e documentos que possam comprovar a sua versão dos fatos. Nessa fase, será preciso apresentar comprovantes como recibos, testemunhos ou registros telefônicos para que você possa provar a ilegalidade da multa.

3. Redija o recurso

Ademais, com as provas em mãos, redija um recurso detalhado e organizado, expondo de forma clara os argumentos que justifiquem a anulação da multa.

Além disso, procure embasar-se em leis de trânsito e demonstrar qualquer irregularidade na sinalização, por exemplo.

4. Envie o recurso

Por fim, ao enviar o recurso, certifique-se de utilizar os canais oficiais de comunicação que as autoridades de trânsito estabelecem. Além disso, guarde cópias de todos os documentos enviados e solicite uma confirmação de recebimento.

Então é só aguardar a decisão das autoridades para saber se você conseguiu a anulação da autuação ou não.

Agora que você já sabe quais os motivos para recorrer de multa no trânsito, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!