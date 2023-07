É possível reverter decisão do INSS? Saiba detalhes

Reverter decisão do INSS não é uma tarefa fácil. No entanto, com paciência e conhecimento sobre as regras previdenciárias, é possível sim obter um benefício mesmo depois da negativa do órgão.

Sendo assim, reunimos algumas das principais informações para que você descubra como agir diante de uma notificação de benefício indeferido do INSS. Assim, você poderá saber como reverter decisão do INSS para receber o auxílio que necessita.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

É possível reverter decisão do INSS?

Conforme todos já devem saber, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão responsável pela concessão e revisão de benefícios previdenciários no Brasil. No entanto, suas decisões podem ser equivocadas e trazer prejuízos aos segurados. Felizmente, é possível reverter essas decisões e garantir o direito à justa prestação previdenciária.

Desse modo, a reversão de uma decisão do INSS é um desafio, mas é plenamente possível. Basta apenas que o contribuinte aja da maneira correta antes, durante e depois do processo.

Como reverter decisão do INSS?

Para reverter decisão do INSS, você precisará seguir as seguintes orientações:

1. Conheça os motivos que levam o INSS a negar um benefício:

Primeiramente, antes de reverter a decisão do INSS, é crucial entender os motivos pelos quais o INSS nega um benefício. Sendo assim, os mais comuns são:

Falta de documentação;

Divergência de informações;

Incapacidade laboral não comprovada;

Até mesmo um erro do próprio órgão.

Lembre-se: saber qual o motivo da negativa facilita o processo de reversão e agir de acordo com a situação específica.

2. Faça uma análise criteriosa do seu processo e documentos:

Depois de entender o motivo pelo qual o INSS negou o seu benefício, é hora de analisar de maneira criteriosa o processo e os documentos. Isso porque, verificar se você atendeu devidamente todos os requisitos e se não houve erros de preenchimento é essencial para identificar possíveis falhas do INSS.

Além disso, é importante buscar a assistência de um advogado especialista em direito previdenciário para auxiliar na análise técnica do processo.

3. Apresente recurso administrativo:

Em seguida, após identificar possíveis erros ou falhas no processo, a primeira medida que você precisa tomar é apresentar um recurso administrativo ao INSS. Aliás, esse recurso deve ter bons argumentos. Isto é, conter propostas sólidas e provas que respaldam a reversão da decisão.

Além disso, é importante seguir os prazos que a legislação estabelece e se atentar à forma de apresentação do recurso para garantir sua validade.

4. Caso não haja êxito, recorra à via judicial para reverter decisão do INSS:

Ademais, se o recurso administrativo não for suficiente para reverter a decisão do INSS, ainda é possível recorrer à via judicial.

Nesse caso, é fundamental contar com o auxílio de um profissional especialista em direito previdenciário, que possua conhecimento técnico e experiência na área.

Sendo assim, o advogado irá elaborar uma ação judicial com base nas falhas encontradas e buscar a revisão da decisão por meio do Poder Judiciário.

5. Dimensione os prazos e custos do processo judicial:

Ao optar pela via judicial, é importante dimensionar os prazos e custos envolvidos no processo. Isso porque, os prazos variam de acordo com a complexidade do caso e da localidade do segurado. Quanto aos custos, vale ressaltar que o acesso à justiça previdenciária é um direito de todos, inclusive aqueles que não possuem condições financeiras para arcar com honorários advocatícios.

Assim, nesses casos, é possível buscar a assistência da Defensoria Pública ou solicitar a concessão da justiça gratuita.

6. Tenha paciência e perseverança:

Reverter uma decisão do INSS é um processo moroso e burocrático. Por isso, é fundamental ter paciência e perseverança para enfrentar todas as etapas.

Os segurados que realmente têm direito aos benefícios não devem se conformar com uma decisão negativa. Na verdade, devem lutar pelo seu direito à previdência.

Além disso, também é importante acompanhar de perto todas as movimentações do processo. Ou seja, mantendo-se informado sobre o andamento e tomando as medidas necessárias.

7. Busque orientação especializada e atualizada:

Por fim, lembre-se de que o INSS é um órgão complexo, cujas regras e regulamentos são constantemente atualizados.

Por isso, é muito importante que você busque orientação especializada e atualizada ao enfrentar uma decisão negativa do órgão. Isso ocorre porque um advogado especialista em direito previdenciário possui conhecimentos específicos sobre as leis e normas previdenciárias, o que possibilita uma análise técnica e uma atuação estratégica no caso.

Agora que você já sabe se é possível reverter decisão do INSS e como fazer isso, basta seguir as orientações para conseguir receber o benefício a que se tem direito.

Ademais, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!