Econet Editora ABRE CARGOS no estado do Paraná

A Econet, empresa que fornece informação legal de maneira completa e objetiva, sem omitir ou fracionar o conteúdo legislativo, além de oferecer ao cliente todo o suporte e a consultoria necessários, está em busca de novas pessoas para o seu quadro de funcionários. Assim, antes de falar com mais ênfase sobre a empresa, veja quais são as vagas:

Redator (a) de Comércio Exterior – Curitiba – PR – Comércio Exterior, Trader;

Auxiliar de Serviços Gerais (Chácara) – Curitiba – PR – Agricultura;

Tributário Trainee (Trabalhista) – Curitiba – PR – Benefícios, Relações Sindicais;

Analista de Conteúdo Digital – Curitiba – PR – Marketing;

Operador (a) de Telemarketing Ativo (Vendas) – Curitiba – PR – Venda Interna;

Assessor Comercial – Joinville – SC – Venda Interna;

Auxiliar de Manutenção Predial – Curitiba – PR – Manutenção em Geral;

Operador (a) de Telemarketing Ativo – Joinville – SC – Venda Interna;

Auditor Interno – Curitiba – PR – Auditoria Interna;

Assessor Comercial – Curitiba – PR – Venda Externa.

Mais sobre a Econet

Contando mais sobre a Econet, é interessante frisar que a empresa tem o propósito de editar a informação legal, respeitando o cliente, principalmente com relação ao conteúdo da informação, procurando não fracionar ou omitir informações emanadas do legislativo, no propósito de comercializá-las à parte.

Além disso, a Econet Editora busca trabalhar de modo diferenciado, fornecendo a seus assinantes um produto completo, que, na medida do possível, possa suprir todas as necessidades dos militantes das áreas fiscal, tributária, contábil, trabalhista e previdenciária.

Por fim, tem a missão de gerar valores para os clientes, provendo e organizando o conhecimento de modo a lhes fornecer informação clara, objetiva e de qualidade.

Como se inscrever?

Para tentar entrar na Econet Editora, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

