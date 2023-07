Eddie Hearn acredita que a próxima luta de Tyson Fury é exibição contra Francis Ngannou

Embora nada esteja confirmado, o renomado promotor de boxe Eddie Hearn acredita que uma luta de boxe de exibição com o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Francis Ngannou, pode ser a próxima no horizonte de Tyson Fury.

Em uma entrevista recente ao Boxing Social, Hearn foi questionado sobre os rumores sobre uma possível luta entre Fury e o recente signatário do PFL.

“Sim, eu acredito [that is going to happen]”, disse Hearn. “Isto é o que eu ouvi: vai ser uma exibição, aparentemente – sem knockdowns ou qualquer coisa. Não sei, só estou contando o que ouvi. Quem sabe o que é o quê, mas acho que é, aparentemente, o que vai ser a próxima luta [for Fury]. [It’s] decepcionante, mas é o que é.”

Essa decepção de Hearn decorre de uma luta entre seu lutador Oleksandr Usyk e Fury não se unindo para coroar um campeão indiscutível dos pesos pesados. Apesar de muitas conversas nas redes sociais, a luta prevista ainda não foi assinada.

Ngannou não compete desde que derrotou Ciryl Gane por decisão unânime no UFC 270 em janeiro de 2022 para manter seu título dos pesos pesados ​​do UFC, o que levou Ngannou a fazer uma cirurgia para uma grave lesão no joelho. “O Predador” optou por se separar do UFC e assinou com o PFL em maio, com a expectativa de disputar uma luta de boxe antes de fazer sua estreia promocional em 2024.

Quando perguntado se uma luta entre Fury e Ngannou é boa ou não para o boxe, Hearn seguiu o caminho da tradição – e deu aos fãs de boxe as lutas que eles querem ver.

“Tenho certeza que seria um grande evento, mas quero vê-lo lutar contra Usyk”, explicou Hearn. “Eu sinto que o campeonato é indiscutível, nós o perseguimos por tanto tempo, que seria bom ter um campeão indiscutível.

“Mas Tyson está no comando de sua própria carreira e tenho certeza de que ele tem muito dinheiro e boa sorte para ele.”