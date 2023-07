Eder Militão e Vinicius Junior, do Real Madrid, chegam a Los Angeles para iniciar turnê norte-americana

Eexcitação enche o ar como oReal Madrid esquadrão inicia sua turnê norte-americana, e liderando a carga são estrelas do futebol brasileiro Eder Militão e Vinícius Júnior. A dupla dinâmica desembarcou em Los Angeles antes de seus companheiros de equipe, ansiosos para começar sua jornada nos Estados Unidos.

Tendo desfrutado recentemente de um merecido tempo de inatividade em sua terra natal, os jogadores foram vistos compartilhando momentos de qualidade com seus colegas de equipe, incluindo Rodrigo e camavinga, durante as férias. Agora, eles estão de volta à ação, prontos para mostrar suas habilidades em solo americano.

As estrelas do Real Madrid fazem de Beverly Hills sua casa longe de casa

Os jogadores escolheram o luxuoso “O Maybourne” hotel em Beverly Hills como base durante sua estada em Los Angeles. Recentemente, eles foram capturados na câmera por MARCA como eles foram vistos deixando o prestigiado Restaurante Nurs Et depois de um almoço suntuoso. A expectativa é crescente, pois aguardam ansiosamente a chegada do resto do plantel e do estimado treinador, Carlos Ancelottique se juntará a eles nas próximas horas.

Real Madrid fãs na América do Norte estão entusiasmados por ter Eder Militão e Vinícius Júnior como os primeiros jogadores a enfeitar suas costas. O passeio promete ser uma oportunidade fantástica para os entusiastas do futebol testemunharem de perto as habilidades e o trabalho em equipe desses atletas excepcionais.

Enquanto o turnê norte-americana começa, todos os olhos estarão em Los Angeles, esperando ansiosamente A próxima jogada do Real Madrid em sua jornada para conquistar novos horizontes no mundo do futebol. Fique ligado para mais atualizações e partidas emocionantes enquanto a equipe embarca nesta emocionante aventura.