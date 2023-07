Edinson Cavani é confirmado como novo jogador do Boca Juniors

Edinson Cavani é um novo boca Juniors jogador. A informação acaba de ser confirmada pelo clube argentino em suas redes sociais com um vídeo com vários de seus gols por diferentes clubes da Europa e pela seleção uruguaia.

Também incluiu uma das icônicas comemorações do gol de ‘Manteca’ Martinez escalando a cerca e revelando que usará o 10 que lendas do futebol como Maradona, Riquelme e Tevez Tenho usado.

O atacante ficará no clube de Rivera por 18 meses, até dezembro de 2024. Um de seus principais objetivos será o Taça Libertadorestorneio que o Boca não vencia desde 2007 e, se voltar a vencê-lo, será o maior vencedor do torneio com Independente com sete títulos cada.

Valência já havia anunciado que Cavani havia sido dispensado de seu contrato, então sua chegada ao boca Juniors era apenas uma questão de tempo, já que o uruguaio tinha um acordo verbal com Juan Roman Riquelme que ele iria jogar lá.

Este é o retorno de Cavani ao futebol sul-americano após 16 anos, quando deixou o Uruguai Danúbio (clube onde passou e se sagrou campeão) pela Seleção Italiana Palermo. Mais tarde, ele passaria para Napoli, PSG, Manchester United e Valência antes de retornar à América do Sul.

Quando Cavani fará sua estreia?

O próximo jogo do Boca é hoje, contra o Independiente, pelo campeonato argentino. A estreia mais provável do ‘Matador’ seria no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, na qual enfrentaria Nacional do Uruguai.

Caso isso aconteça, haveria uma coincidência marcante com o retorno de Luis Suarez para a América do Sul, ambos teriam estreado no Gran Parque Central.

No caso de Suárez, foi nas quartas de final da Copa Sul-Americana contra Atletico Goianiense do Brasil, em casa. Para Cavani, seria como visitante em seu país natal. Mas, por enquanto, a Copa Libertadores já o recebeu