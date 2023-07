EDITAIS PUBLICADOS com 67 vagas para área da saúde!

O concurso PMERJ (Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro) anuncia editais para o quadro de saúde da corporação. A oferta é para técnicos e médicos.

As inscrições do concurso ficarão abertas pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), organizador da seleção. Os interessados deverão preencher um formulário com todos os dados solicitados.

Sobre a taxa, será R$ 100 para técnicos e R$ 120 para médicos. No que se refere ao período de inscrições, serão esclarecidos nos editais divulgados junto ao portal da banca em tempo oportuno.

Vagas concurso PMERJ

Serão 67 vagas para o concurso PMERJ nos seguintes cargos:

Cabo PM Especialista (QPMP-6) do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS) – 25 vagas Técnico em Enfermagem: 25 vagas.

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) – 42 vagas Anestesiologia: 1 vaga; Cirurgia Geral: 1 vaga; Cirurgia Pediátrica: 1 vaga; Cirurgia Vascular: 1 vaga; Cirurgia Vascular – Endovascular: 1 vaga; Clínica Médica: 20 vagas; Neurocirurgia: 4 vagas; Ortopedia: 1 vaga; Psiquiatria: 7 vagas; Radiologia: 1 vaga; e Terapia Intensiva – Adulto: 4 vagas.



Os salários variam a depender do cargo, sendo:

Cabo PM Especialista do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS): R$ 8.716,46; e

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS): R$ 4.637,26

Após o estágio, os valores são:

1º Tenente PM Médico: R$ 11.505,73;

Cabo PM Especialista: R$ 6.028,45.



Você também pode gostar:

Requisitos concurso PMERJ

Os requisitos dependem do cargo, veja:

Cabo PM Especialista do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS) Idade entre 18 e 32 anos; Ter Diploma devidamente registrado ou Certificado de conclusão de Curso Superior em Medicina ou de Bacharelado em Medicina, em nível de graduação Ter certificado de conclusão com aproveitamento de Programa de Residência Médica na especialidade da área a qual se inscreveu, em programa reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Certificado de Conclusão com aproveitamento do Curso de Especialização, em curso reconhecido pelo MEC ou Título de Especialista obtido na Associação Médica Brasileira, ou suas afiliadas, TODOS na respectiva área de especialização que o candidato optou na inscrição; e Inscrição no CRM.



Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) Idade entre 18 e 32 anos; Ter Diploma devidamente registrado ou Certidão de conclusão, acompanhada do histórico escolar, de ensino de nível médio em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Ter concluído a formação em nível médio na categoria de Técnico em Enfermagem em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, apresentando o Diploma ou certidão de conclusão acompanhada do histórico escolar, expedidos por instituição cujo curso seja devidamente reconhecido pelo MEC; e Inscrição no Corem.



Como serão as provas do concurso PMERJ ?

As provas do concurso serão divididas em várias fases. Confira:

Prova objetiva;

Preenchimento do Formulário de Informações Confidenciais (FIC) e verificação dos requisitos para inscrição no Concurso Público, de caráter eliminatório;

Teste de Aptidão Física;

Exame psicológico;

Exame de saúde;

Exame Social e toxicológico;

Avaliação documental; e

Prova de títulos.

Confira todos os detalhes do Diário Oficial

Outros concursos PM

O concurso PM AC ( Polícia Militar do Acre) anuncia que o certame está na última semana. Vale lembrar que as oportunidades são para Oficial e Tenente Estagiário de Saúde.

As inscrições seguem até 04 de julho de 2023, no site da banca organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV), ao custo de R$ 106,00.

Vagas concurso PM AC

Antes de mais nada, o certame oferta 36 vagas para os seguintes cargos:

CARGO VAGAS SALÁRIO Oficial Combatente 27 R$ 8.129,55 Tenente Estagiário de Saúde (Cirurgião Dentista) 1 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial) 1 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Obstetra e Ginecologista) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Pediatra) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Clínico Geral) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Ortopedista e Traumatologista) 1 R$ 10.423,73

Sobre os requisitos concurso PM AC

Os requisitos dependem de cada cargo. Confira o que pede em cada carreira:

Oficial Combatente

Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Tenente Estagiário

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação, conforme distribuição disponível no subitem 1.2, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, título de especialista em área específica para a qual está concorrendo, conferido pela Associação Médica Brasileira – AMB ou certificado de Residência Médica realizada em instituição com programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC, além de registro no órgão de classe e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Como serão as provas do concurso PM AC?

As provas deste concurso PM AC estão marcadas para 03 de setembro. O certame, por sua vez, anuncia que o processo avaliativo será com as seguintes fases:

Prova Objetiva – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Redação – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Prova de Títulos – classificatório;

– classificatório; Teste de Aptidão Física – eliminatório;

– eliminatório; Exame Psicotécnico – eliminatório;

– eliminatório; Exame Médico e Toxicológico – eliminatório;

– eliminatório; Investigação Criminal e Social – eliminatório.

Fase objetiva

A fase objetiva será composta por 60 (sessenta) questões do tipo múltipla escola (5 alternativas), sendo 30 (trinta) de conhecimentos gerais e 30 (trinta) de conhecimentos específicos, segundo o edital.

O documento ainda informa que a aplicação será nos seguintes municípios: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Jordão.

Veja mais detalhes aqui