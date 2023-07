edital aberto com 118 vagas para alfabetização e nível médio

As oportunidades são para alfabetizados e nível médio. Os interessados poderão se inscrever de forma presencial. Os locais foram disponibilizados no edital.

Veja a seguir como se inscrever, assim como, endereço e preço de contratação.

Onde se inscrever no concurso Ibama

Confira os locais e datas de inscrição:

Vagas concurso Ibama

Estão abertas 118 vagas com iniciais que variam de R$ 1.320 a R$ 2.640. Já o prazo de inscrição muda de acordo com a localidade pretendida.

As oportunidades serão para brigadista, chefe de esquadrão e chefe de brigada.

No caso de brigadista, para concorrer é necessário apenas ser alfabetizado, com idade de 18 a 59 anos, com inicial de R$ 1.320 para chefe de esquadrão, ser alfabetizado, com idade de 18 a 59 anos, com inicial de R$ 1.980. Já para chefe de brigada, ensino médio, com idade de 18 a 59 anos, com inicial de R$ 2.640.

O contrato é temporário e terá o prazo de dois meses.

Atribuições concurso Ibama

Veja as atividades de cada cargo:

Brigadista – Executar atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo, tais como: prevenção, uso do fogo, monitoramento, preparação e combate aos incêndios florestais.



Você também pode gostar:

Chefe de Esquadrão – Comandar os brigadistas do esquadrão nas atividades de prevenção e combate, elaborar e executar o plano semanal de trabalho do esquadrão e zelar pela manutenção dos equipamentos, materiais e veículos da Brigada.

Chefe de Brigada – Executar as atividades administrativas referentes à brigada, coordenar a hierarquia de comando de chefes de esquadrão e brigadistas, enviar relatórios gerenciais e representar o Prevfogo localmente.

Concurso Ibama para efetivos

O órgão conta com um pedido em tramitação no Ministério da Gestão para o preenchimento de 2.408 vagas, distribuídas da seguinte forma:

analista ambiental – 1.503 vagas

analista administrativo – 905 vagas

O certame para efetivos está em pauta e segue muito aguardado.

Transformação de cargos concurso Ibama

Está em análise o debate sobre a transformação de cargos no Ibama. Isto é, 1.174 cargos vagos de técnico administrativo (nível médio) seriam transformados em 379 cargos de analista administrativo (nível superior) e 159 cargos de analista ambiental (nível superior), sem que isso represente aumento de recursos.

A mudança só poderá acontecer após decreto presidencial e da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Sobre isso, o diretor esclareceu: “A gente está buscando dar uma reformulada nesse quantitativo de vagas, para poder chegar nessas 2.400 vagas de analista”.

Ministra e pedido do presidente para o concurso Ibama

Sobre o certame, a ministra deixou claro que é um pedido frequente do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Inclusive, no dia 16 de junho, Esther recebeu ao vivo uma ligação do presidente Lula cobrando sobre o edital para efetivos.

O presidente me cobrou, ao vivo, praticamente. Eu estava na coletiva de imprensa de anúncio de concursos e ele me ligou e falou que faltavam duas áreas que não estavam lá realmente e vão sair em breve. (…) Ele cobrou muito Ibama. Eu expliquei que já tinha um concurso em aberto, mas a gente vai fazer um novo“, falou Esther.

Vale lembrar que o órgão tem concurso com prazo em vigência e é preciso que mais aprovados sejam convocados. Antes da autorização de um novo edital é preciso que sejam realizados novas chamadas.

A primeira delas é a convocação de 257 excedentes da última seleção, aberta em 2021, sendo 24 analistas administrativos, 100 analistas ambientais e 133 técnicos ambientais.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, indústria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas



Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos:

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas.