Edital AGU anuncia vagas para várias cidades do país

Saiu o edital AGU (Advocacia Geral da União) com oportunidades para estudantes de nível superior. As vagas serão para as áreas de arquivologia, cinema, direito, administração, arquitetura e urbanismo, engenharia civil e ciências contábeis.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 4 de agosto, exclusivamente via internet, no site do CIEE: https://pp.ciee.org.br/10676.

Vagas edital AGU

As oportunidades são para estagiários de nível superior. As vagas são para cadastro reserva e atuaçaão nas seguintes cidades:

São Paulo, Guarulhos, Joinville, Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Blumenau, Uruguaiana, Santo Ângelo, Santa Cruz Do Sul, Porto Alegre, Passo Fundo, Novo Hamburgo, Niterói, Maringá, Cascavel, Curitiba, Recife, Marabá, Viçosa, Uberaba, Pato De Minas, Divinópolis, Palmas e Brasília.

Os estagiários terão direito à bolsa de estudo que varia de varia de R$ 787,98 a R$ 1.125,69. Além disso, ainda terão direito a auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia. A carga horária será de 20 até 30 horas semanais.

Como serão as provas do edital AGU ?

As avaliações serão realizadas on-line e todo o processo ficara disponível após a inscrição.

Vale destacar que o conteúdo programático é composto por questões de conhecimentos gerais e específicos. Entre as disciplinas cobradas podemos citar:

língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais.

De acordo com o edital, o processo seletivo terá validade até a publicação do processo seletivo nacional anual.

Concurso AGU

O concurso AGU (Advocacia-Geral da União) deve sair em breve e ofertar 2.300 vagas. O certame pode acontecer ainda em 2023, mediante necessidade de reestruturação dos cargos.



As vagas serão destinadas à carreira de nível superior. Os cargos serão divididos do seguinte modo:

Analista Técnico Administrativo: 2.100 vagas;

Analista em Tecnologia da Informação: 200 vagas.

É importante pontuar que os prazos para os editais já têm uma estimativa, isto é, os órgãos terão seus certames publicados ainda em 2023, já que a legislação prevê o prazo máximo de 180 dias entre a autorização e a abertura do concurso.

Sobre o cronograma do concurso AGU

No que se refere aos prazos, a comissão de planejamento precisa enviar o projeto no prazo máximo de 90 dias.

Diante disso, a banca organizadora deverá ser definida 60 dias após o projeto básico e, por fim, o edital deverá ser publicado nos 60 dias subsequentes. Por sua vez, as nomeações deverão ser realizadas até 2024.

Salários concurso AGU

Sobre remuneração dos aprovados do concurso AGU, o valor de um ocupante do cargo de Analista no valor de R$ 6.761,72. Para se inscrever nas carreiras, é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Analista Técnico Administrativo Formação em qualquer área profissional de nível superior.



Analista em Tecnologia da Informação Diploma de conclusão de curso de graduação na área de Tecnologia; ou curso de graduação em qualquer área de formação, acrescido de curso de pós-graduação na área de Tecnologia, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.



Vacância

Os cargos vagos no órgão são com escolaridade para nível médio e superior. Ao todo são 739 cargos vagos, sendo 526 de nível médio e 213 de nível superior. Há, também, a projeção de que cerca de 380 servidores irão se aposentar no período entre 2023 e 2024.

Concursos Federais autorizados

Na terça-feira, 18 de julho, por meio de entrevista coletiva, a Ministra Esther Dweck anunciou o novo bloco de concursos federais. O aval será para o preenchimento de 3.026 vagas, sendo 2.480 para novos concursos e as demais para convocação de remanescentes.

As remunerações podem chegar a R$ 16 mil. Sobre as vagas, a ministra pontuou: “É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior”.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas

Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos:

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas.