edital anuncia vagas para todos os níveis de escolaridade

O concurso Cijun (Companhia de Informática de Jundiaí), São Paulo, anuncia edital com vagas para todos os níveis de escolaridade.

As remunerações se aproximam de R$ 10 mil. Os interessados poderão se inscrever através do site da banca organizadora, a Fundação Vunesp, no período de 28 de julho de 2023 até 29 de agosto de 2023.

A taxa varia de R$ 55 a R$ 100, dependendo do nível de escolaridade exigido para o cargo. A isenção da taxa está destinada aos seguintes grupos:

candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Bolsa Família, por exemplo)

A solicitação poderá ser feita entre os dias 28 de julho e 03 de agosto pelo site da banca.

Vagas concurso Cijun

As oportunidades do concurso Cijun são para os seguintes cargos:

Auxiliar de Manutenção Júnior (CR);

Técnico Administrativo Júnior (1);

Técnico de TI Júnior (3);

Advogado Pleno (1);

Analista Administrativo Júnior – Financeiro (CR);

Analista Administrativo Júnior (CR);

Analista Administrativo Júnior – Recursos Humanos (1);

Analista Administrativo Pleno (1);

Analista de Dados Pleno (1);

Analista de Segurança da Informação Pleno (1);

Analista de TI Júnior (Redes e Serviços) (3);

Analista de TI Júnior (Desenvolvedores) (5);

Analista de TI Pleno (1);

Analista de TI Júnior Geoprocessamento (1);

Analista de TI Júnior Mobile (1);

Analista de TI Júnior Portais e Sites (1);

Arquiteto de Redes Pleno (1);

Arquiteto de Sistemas Pleno (1);

Auditor de Sistemas Pleno (CR);

Auditor Interno Pleno (CR);

Designer de UX Pleno (1); e

Engenheiro de Telecom Pleno (1).

Além dos salários disponibilizados aos aprovados, os servidores ainda terão direito a um auxílio-alimentação de R$ 865,00 e auxílio-saúde de R$ 110,16. O regime de contratação é CLT.

Como serão as provas do concurso Cijun?

As provas estão marcadas para 22 de outubro e contará com as seguintes disciplinas:



Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Específicos, Inglês e Matemática.

Para os candidatos ao cargo de Advogado, haverá questões adicionais sobre diversas áreas do direito, além de uma prova prática profissional de caráter eliminatório e classificatório, composta por uma peça processual – que visa avaliar o grau de conhecimento e a capacidade de argumentação técnica do candidato.

Outros concursos em São Paulo

Mais um concurso público na praça. Dessa vez, a prefeitura de São Pedro, em São Paulo, anuncia edital para todos os níveis de escolaridade.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 20 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet por meio do portal da banca.

A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de R$ 30 ou R$ 40. Vale lembrar que o período de isenção também está aberto e poderá ser solicitado até o dia 30 de julho.

Os candidatos doadores de sangue credenciados no Banco de Sangue de São Pedro ou órgão oficial equivalente podem solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, desde que comprovem ter doado sangue por pelo menos três vezes nos últimos doze meses anteriores à data de início das inscrições.

Vagas concurso público

Ao todo são 30 vagas imediatas mais formação de cadastro para os seguintes cargos:

Auxiliar Administrativo (01 + CR)

Agente Cuidador (15 + CR)

Eletricista (01 + CR)

Assistente Social (01 + CR)

Controlador Interno (01 + CR)

Cozinheiro (01 + CR)

Fonoaudiólogo (01 + CR)

Museólogo (01 + CR)

Professor II – Ensino Fundamental de Educação Especial (05 + CR)

Professor II – Ensino Fundamental de Geografia (01 + CR)

Nutricionista (01 + CR)

Psicólogo (01 + CR)

Regime de Contratação

Sobre os salários deste concurso público, variam a depender do cargo escolhido, de R$ 1.600,00 a R$ 3.830,04. O edital informa que os candidatos passarão por um estágio probatório no prazo de três anos. Em seguida serão avaliados se serão admitidos ou não no emprego.

Como serão as provas do concurso público?

A prova está marcada para 22 de outubro e terá duração de três horas. Vale lembrar que serão cobradas as seguintes disciplinas:

língua portuguesa

matemática

conhecimentos específicos

conhecimentos gerais

Outros concursos em SP

Mais um concurso SP. Dessa vez, a prefeitura de Campos do Jordão anuncia edital para todos os níveis de escolaridade e em diversos cargos.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto de Pesquisas Econômicas – IPEFAE, banca organizadora.

Vagas concurso SP

Confira as oportunidades ofertadas:

ensino fundamental incompleto: agente de limpeza pública, auxiliar de serviços gerais, calceteiro, carpinteiro, coveiro, eletricista, encanador, pedreiro e pintor;

ensino fundamental completo: agente da defesa civil, auxiliar de cuidador, bombeiro civil, cozinheira, cuidador, mecânico, motorista de veículos especiais, motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas e recepcionista;

ensino médio e/ou curso técnico: agente de trânsito, agrimensor, assistente administrativo, auxiliar de biblioteca, fiscal municipal e guarda civil municipal; e

nível superior: arquiteto urbanista, assistente social, bibliotecário, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico do trabalho, médico infectologista, médico veterinário, procurador, psicólogo e terapeuta ocupacional.

As remunerações variam de R$ 1.533,18 a R$ 5.798,65. Os servidores ainda recebem o benefício de vale-alimentação no valor de R$ 660.