edital autorizado com 40 vagas; quando serão as provas?

O concurso Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) foi oficialmente autorizado nesta sexta-feira, 28 de julho, por meio do Diário Oficial.

O certame já tinha sido anunciado pela ministra Esther Dweck. Ao todo serão 40 vagas distribuídas da seguinte forma:

15 vagas para Analista Administrativo e 25 para Especialista em Previdência Complementar, ambos com exigência de nível superior.

Com a autorização oficial, o edital tem até 180 dias para sair. Já as provas, devem respeitar o prazo de dois meses após a divulgação do documento.

Cargos vagos concurso Previc

O órgão conta com 150 cargos vagos divididos entre as seguintes carreiras:

Especialista em Previdência Complementar – 64 vagos

Analista Administrativo – 40 vagos

Técnico Administrativo – 46 vagos

Os salários ofertados são:

Especialista em Previdência Complementar Inicial: de R$ 12.853,37 para R$ 14.010,17





Técnico Administrativo Inicial: de R$ 5.879,07 para R$ 6.408,18



Analista Administrativo Inicial: de R$ 11.883,77 para R$ 12.953,30



Requisitos e atribuições concurso Previc

Os requisitos dos cargos são:

Técnico Administrativo: certificado de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente.

certificado de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente. Analista Administrativo: diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação.

diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. Especialista em Previdência Complementar: diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação.

Já as atribuições são as seguintes:

Técnico Administrativo: atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Previc, fazendo uso dos equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

Analista Administrativo: atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Previc, fazendo uso dos equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

Especialista em Previdência Complementar: atribuições de alto nível de complexidade voltadas para as atividades especializadas de análise, avaliação e supervisão para fins de autorização, de compatibilização, de controle e supervisão do regime de previdência complementar, operado por entidades fechadas de previdência complementar, bem como para a implementação de políticas e para a realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades.

Como foi o último concurso Previc

O último concurso foi liberado em 2010 e ofertadas o total de 100 vagas para os seguintes cargos:

Nível médio : Técnico Administrativo (20); e

: Técnico Administrativo (20); e Nível superior: Analista Administrativo – TI, Contábil e Administrativa (20) e Especialista em Previdência Complementar – Atuarial, Finanças e Contábil (60)

Além das provas objetivas, os candidatos realizaram as seguintes etapas:

Prova discursiva , de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo de Especialista em Previdência Complementar.

Outros concursos federais

Na terça-feira, 18 de julho, por meio de entrevista coletiva, a Ministra Esther Dweck anunciou o novo bloco de concursos federais. O aval será para o preenchimento de 3.026 vagas, sendo 2.480 para novos concursos e as demais para convocação de remanescentes.

As remunerações podem chegar a R$ 16 mil. Sobre as vagas, a ministra pontuou: “É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior”.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas