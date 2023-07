edital com 1.100 vagas pode sair a qualquer momento

O concurso SAP SP (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de São Paulo) pode sair a qualquer momento.

O avanço se deu pois foi publicado no Diário Oficial o extrato de contrato com a banca. A escolhida foi a FGV, o nome havia sido anunciado no dia 19 de junho de 2023.

A empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção. A notícia foi dada pelo secretário estadual de Administração Penitenciária, Marcello Streifinger, em audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa (Alesp).

Nós estamos em fase de contratação da empresa que fará o concurso para 1.100 agentes de segurança penitenciária. Quem ganhou esse processo foi a Fundação Getúlio Vargas. Em breve, teremos um edital”.

Sobre a realização de mais certames para compor o quadro de profissionais, o secretário pontuou: “Estamos em vias de publicar um edital de 1.100 vagas. E a ideia é que nos próximos 3 anos, a gente faça concursos proporcionais a capacidade da nossa Escola de Administração Penitenciaria para repor aqueles que saem e também aumentando o número de efetivo”.

Vagas e requisitos do concurso SAP SP

Como mencionado, serão 1.100 vagas para o concurso SAP SP. Veja os requisitos dos cargos:

Agente de Segurança Penitenciária

É requisito para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária: possuir, na data da posse, Ensino Médio Completo ou equivalente, ministrado por escola oficialmente reconhecida.

Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária



São requisitos para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária:

certificado de ensino médio ou equivalente;

idade compreendida entre 18 e 40 anos, até a data do encerramento das inscrições; estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m;

estar em dia com as obrigações eleitorais e no pleno exercício dos direitos políticos;

idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada.

Atribuições concurso SAP SP

Os candidatos de cada cargo terão as seguintes funções:

Agente de Segurança Penitenciária : Desempenhar as atividades de vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos em Unidades do Sistema Prisional.

: Desempenhar as atividades de vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos em Unidades do Sistema Prisional. Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária: Desempenhar as atividades de escolta e custódia de presos, em movimentações externas, e guarda das unidades prisionais, visando evitar fuga ou arrebatamento de presos.

O Agente de Segurança Penitenciária pode alcançar mais de R$ 5 mil, assim como Agente de Escolta.

Como foi o último concurso SAP SP

Em 2018, foram disponibilizados os seguintes cargos:

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Psicólogo (23)

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social (22)

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Terapeuta Ocupacional (5)

Analista Administrativo (25)

Analista Sociocultural – Pedagogo (5)

Oficial Administrativo (265)

Técnico de Enfermagem (51)

Enfermeiro (12)

Cirurgião Dentista (8)

Ao todo foram 416 vagas e foi composto de uma única fase. A prova objetiva teve o quantitativo de questões variável, a depender do cargo, estando entre 40 e 80 questões.

Para Agente Penitenciária, o certame aconteceu em 2017 e foram ofertadas as seguintes vagas:

100 vagas do cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I – sexo feminino (reserva de 5% para pessoas com deficiência);

934 vagas do cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I – sexo masculino (reserva de 5% para pessoas com deficiência).

O último concurso para Agente de Segurança Penitenciária aconteceu em 2014 e, à época, a banca organizadora foi a Vunesp. Ao todo, foram ofertadas 1.593 vagas para o sexo masculino.

