edital com 500 vagas deve sair a qualquer momento

O concurso BNB (Banco do Nordeste) vai ser publicado a qualquer momento. Todos os trâmites envolvendo o andamento do certame já foram finalizados, inclusive, no que refere à banca.

O extrato de contrato foi publicado nesta quinta-feira, 27 de julho, por meio do Diário Oficial. A Fundação Cesgranrio será a empresa organizadora.

Vagas concurso BNB

A expectativa é que sejam liberadas 500 vagas para o cargo de analista bancário que tem o nível superior como escolaridade.

O quantitativo de vagas foi anunciado pelo presidente da instituição, Paulo Câmara, em entrevista ao jornal Diário do Nordeste.

Além dos salários, os servidores aprovados no concurso BNB terão direito a estes benefícios:

auxílio-refeição;

auxílio cesta alimentação;

13ª cesta alimentação;

auxílio-creche;

seguro de vida em grupo;

plano de previdência complementar.

Como foi o último concurso BNB

O último concurso aconteceu em 2022 e teve a oferta de 206 vagas, sendo 6 imediatas e 200 para formação de cadastro reserva.

O Cebraspe foi a empresa orgaizadora responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. As vagas foram distribuídas assim:

desenvolvimento de sistemas – 4 vagas e 120 cadastros reserva

infraestrutura e segurança da informação – 2 vagas e 80 cadastros



Fases do concurso BNB

Já a fase objetiva do concurso BNB, separada do seguinte modo:

língua portuguesa;

raciocínio lógico e quantitativo;

conhecimentos específicos.

A prova do concurso BNB aconteceu nestas cidades:

Fortaleza (CE),

Recife (PE)

Salvador (BA)

Outro concurso bancário

O concurso Caixa ainda é uma das melhores oportunidades para quem deseja seguir carreira bancária. Muito se especula sobre quando vai sair o novo edital.

As expectativas cresceram exponencialmente nos últimos dias, isso porque, o último concurso venceu, o que aumenta ainda mais esperanças do novo edital.

Além disso, a instituição financeira tem histórico de realizar concursos regularmente. Os últimos editais foram publicados em 2010, 2012 e 2014.

O último concurso, que aconteceu em 2014, ficou válido pelo prazo de 9 anos, devido ação judicial. As redes sociais da Caixa também notificaram o término da vigência.

Além disso, destacou que um novo edital para ampla concorrência poderá ser divulgado. Para isso, é preciso que haja o anúncio do certame, a comissão e a escolha da banca.

Salários concurso Caixa

O salário inicial de um aprovado no concurso é em torno de R$ 3 mil. Contudo, os servidores têm direitos aos benefícios ofertados pela Casa. Confira lista de vantagens:

Participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente;

Plano de saúde;

Plano de Previdência Complementar;

Auxílio Refeição/Alimentação;

Vale-transporte;

Auxílio-creche;

Possibilidade de ascensão profissional;



Acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Atribuições dos cargos do concurso Caixa

As principais funções dos cargos são:

Prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços;

Identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica;

Efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral;

Inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento;

Efetuar cálculos diversos e controles numéricos;

Identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua; e

Executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional dos cargos.

Lei de Cotas e concurso Caixa

Como forma de cumprir a lei de cotas, a Caixa liberou edital para PCD. Foram mil vagas imediatas e 100 de cadastro reserva divididas da seguinte forma:

Estado Vagas Estado Vagas AC 9 PA 35 + 5 CR AL 12 PB 6 AM 28 + 5 CR PE 40 + 5 CR AP 6 PI 10 BA 50 + 5 CR PR 35 + 5 CR CE 35 + 5 CR RJ 85 + 11 CR DF 70 + 5 CR RN 10 DF – TI 100 + 10 CR RO 12 ES 10 RR 6 GO 30 + 5 CR RS 55 + 7 CR MA 10 SE 42 + 5 CR MG 50 + 5 CR SC 6 MS 15 SP 207 + 22 CR MT 20 TO 6

Como foi o concurso para PCD

O certame contou com as seguintes fases:

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório;

– Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova de Redação de caráter eliminatório;

Prova de Redação de caráter eliminatório; 3ª Etapa – Análise do Laudo Médico por Equipe Multiprofissional da condição declarada de deficiência, de caráter eliminatório;

– Análise do Laudo Médico por Equipe Multiprofissional da condição declarada de deficiência, de caráter eliminatório; 4ª Etapa – Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos, de caráter eliminatório;

– Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos, de caráter eliminatório; 5ª Etapa – Procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para a contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da CAIXA.

A fase objetiva teve 60 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos. Sobre a pontuação se deu da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 10 questões com valor de 1 ponto cada, subtotalizando 10 pontos;

Matemática Financeira: 10 questões com valor de 1 ponto cada, subtotalizando 10 pontos;

Conhecimentos Bancários: 10 questões com valor de 1 ponto cada, subtotalizando 10 pontos.