edital com 60 vagas deve sair nos próximos dias

O concurso IPLANFOR ( Instituto de Planejamento de Fortaleza) deverá acontecer em breve. O certame está em fase de finalização, segundo o prefeito do município, José Sarto.

José ainda deixou claro que as contratações serão para recompor o quadro de servidores:

“Com esse concurso, queremos fortalecer a atuação do Iplanfor, que tem a nobre missão de formular políticas públicas para o desenvolvimento da nossa Cidade para os próximos anos. É quem pensa a cidade, e nosso compromisso é fazer isso de forma inovadora, acessível e participativa, buscando sempre reduzir desigualdades sociais.”

Vagas concurso IPLANFOR

Ao todo serão 60 vagas para o cargo de Analista de Planejamento e Inovação Urbana. Para se inscrever do concurso IPLANFOR, os candidatos precisam comprovar diploma de nível superior nas seguintes áreas:

Arquitetura, Design, Computação, Economia, Ciências Sociais, entre outros

Vale lembrar que a confirmação doconcurso IPLANFOR veio por meio das redes sociais.

Sobre o IPLANFOR



Você também pode gostar:

Segundo o portal do Instituto, entre as principais funções estão:

Geração do Conhecimento – realização e difusão de estudos e pesquisas sobre Fortaleza e Região Metropolitana, promover estudos e pesquisas, compor diagnósticos, sistematizar e divulgar informações sociais, econômicas, estatísticas, geográficas, cartográficas, infraestruturais para apoiar o planejamento integrado do município, onde se inclui a integração com os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.

– realização e difusão de estudos e pesquisas sobre Fortaleza e Região Metropolitana, promover estudos e pesquisas, compor diagnósticos, sistematizar e divulgar informações sociais, econômicas, estatísticas, geográficas, cartográficas, infraestruturais para apoiar o planejamento integrado do município, onde se inclui a integração com os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas – monitorar a execução e avaliar resultados dos planos, programas, serviços prestados à comunidade e projetos realizados pelo executivo municipal, bem como das políticas públicas estabelecidas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida urbana, da prestação de serviço público, visando a efetividade das ações do Município de Fortaleza.

– monitorar a execução e avaliar resultados dos planos, programas, serviços prestados à comunidade e projetos realizados pelo executivo municipal, bem como das políticas públicas estabelecidas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida urbana, da prestação de serviço público, visando a efetividade das ações do Município de Fortaleza. Articulação do Planejamento Estratégico e Participativo – promover a integração de diversos planos setoriais, programas e projetos estratégicos propostos pelos diversos órgãos e entidades do executivo municipal e devido alinhamento aos objetivos estratégicos e políticas públicas de desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental para a cidade de Fortaleza.

– promover a integração de diversos planos setoriais, programas e projetos estratégicos propostos pelos diversos órgãos e entidades do executivo municipal e devido alinhamento aos objetivos estratégicos e políticas públicas de desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental para a cidade de Fortaleza. Fomento de Iniciativas Inovadoras: fomentar iniciativas inovadoras que exijam o envolvimento de múltiplos setores em seu trato e que promovam a melhoria da governança municipal e ampliação da efetividade das políticas públicas.

Outros concursos em Fortaleza

No estado do Ceará, o concurso PGM Fortaleza (Procuradoria Geral do Município de Fortaleza) anuncia que o novo edital contará com vagas para servidores de nível médio.

Segundo o procurador-geral do município, Fernando Oliveira, o edital vai sair ainda este ano, contudo, ainda não foram informados possíveis prazos para o lançamento.

Quando aconteceu o último concurso PGM Fortaleza?

O último concurso PGM Fortaleza aconteceu em 2016 e teve a Cebraspe como banca organizadora. Além da fase objetiva, os candidatos ainda passaram por uma prova discursiva, contendo uma redação de até 90 linhas e outras quatro questões a serem respondidas em até 15 linhas.

A prova objetiva do concurso PGM Fortaleza teve 5 horas de duração e contou com 200 questões sobre Direito Administrativo, Constitucional, Civil, Processual Civil, Processual do Trabalho, Financeiro, Ambiental e Urbanístico.

Demais editais em breve

O concurso AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania) avançou mais uma fase em prol da liberação do edital.

Isso porque, o certame já conta com banca organizadora, o que torna o edital iminente. As oportunidades são esperadas e direcionadas para nível médio de escolaridade.

Segundo esclarecimentos do sindicato, a empresa que ficará responsável pela organização geral do certame é o IMPAH – Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Ao todo serão 128 vagas para nível médio no cargo de Agente de Trânsito. Sobre a liberação do edital, a promessa é que saia já no mês de julho.

Requisitos concurso AMC

Confira os requisitos para admissão ao cargo:

Ter 18 anos ou mais;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações para com o Serviço Militar com relação aos candidatos do sexo masculino;

Ter concluído o ensino médio em instituições de ensino reconhecidas por conselho estadual de educação;

Ser habilitado ou possuir permissão para dirigir veículo da categoria B, no mínimo, dentro do prazo de validade determinado pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN;

Não ter vínculo empregatício com órgão das administrações públicas direta ou indireta.

Atribuições concurso AMC

As funções para os aprovados são:

Com referência à manutenção da fluidez e da segurança no trânsito:

a) monitorar o trânsito de viaturas e motocicletas;

b) interagir em situações emergenciais;

c) remover obstáculos na via pública;

d) sinalizar obstáculos na via pública;

e) realizar desvios de tráfego quando necessário.

No tocante à fiscalização do cumprimento das leis de trânsito:

a) abordar veículos para fiscalização;

b) analisar documentação do condutor e do veículo;

c) vistoriar o estado de conservação de veículos;

d) aplicar testes de verificação de ingestão de bebidas alcoólicas;

e) fiscalizar transportes de produtos perigosos e controlados.

Veja mais detalhes aqui