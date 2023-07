edital com mais de 400 vagas já tem prazo para sair no MT

O concurso Secretaria de Saúde do Mato Grosso (SES MT) já tem prazo para sair. Este é o primeiro edital depois de 20 anos sem novas contratações efetivas.

Ao todo estão sendo ofertadas 406 vagas para diversos cargos. Com os preparativos em andamento, o edital já tem prazo para sair.

Novidades sobre o concurso Secretaria de Saúde

A banca que vai comandar a seleção será contratada até setembro, de acordo com o secretário da SES MT, Gilberto Figueiredo.

Sobre o assunto, pontuou:

Nosso planejamento é para que no mês de setembro seja contratada a instituição que vai coordenar o concurso, e muito provavelmente, até o final de setembro, no máximo início de outubro, façamos a publicação do edital para a seleção de 400 profissionais, muitos especialistas para a nossa rede, mas também com uma lista reserva para caso o Estado tenha a necessidade de mais profissionais. Com certeza, este deverá ser um dos maiores concursos a ser realizado pelo Governo de Mato Grosso.

Com as declarações, afirmou-se que o edital vai sair até outubro. Vale lembrar que a autorização foi oficialmente concedida em junho.

Os cargos ainda não foram divulgados, porém, a expectativa é que as vagas sejam para médio e superior. No que se refere Às novas contratações, o governador do estado destacou:

Fazer a Saúde funcionar tem sido a nossa prioridade desde o primeiro mandato, e temos investido muito em reformas, adequações de todos os regionais e construção de seis novos grandes hospitais. Tenho certeza que essas centenas de profissionais que serão chamados vão colaborar muito para que possamos oferecer uma saúde de qualidade a todos os mato-grossenses, especialmente para aqueles que mais precisam.

20 anos sem concurso Secretaria de Saúde



O longo período sem contratações efetivas fez com que aumentasse o déficit de servidores, mesmo com vagas abertas para temporários.

O governo reconheceu a importância do atual edital e destacou: “Vamos sim fazer o concurso, mas para aqueles cargos necessários. Estamos preparando um trabalho de teste seletivo, conforme recomendou o Ministério Público, porque estamos ampliando muito as cirurgias eletivas e não temos gente para fazer isso. E o concurso pode demorar até um ano para finalizar, entre começar, publicar, seguir todas as fases e chamar todas as pessoas”

Concurso com vagas previstas para o Mato Grosso

Outras oportunidades que estão garantidas para todo o Brasil são as vagas referentes aos concursos federais. Confira os órgãos com aval.

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas

Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos:

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas.

Concursos Federais já autorizados

Os nomes que já foram autorizados são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 220 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

MCTI: 814 vagas;

Funai: 502 vagas; e

MMA: 98 vagas