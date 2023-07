Edital com mais de MIL vagas abre inscrições para Técnico de Enfermagem

Mais um concurso Saúde na praça. O edital oferta ao todo 1.200 vagas para técnico de enfermagem. A carga horária é de 20 horas semanais.

As oportunidades são para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Os interessados poderão se inscrever por meio do endereço eletrônico www.funatec.org.br entre os dias 06 de julho e 08 de agosto de 2023. A taxa de inscrição está fixada em R$ 65,00.

O concurso reserva 50% das vagas para públicos específicos, sendo 20% para pessoas com deficiência, 20% para os candidatos negros e 10% para os candidatos hipossuficientes.

O cadastro também pode ser feito de forma presencial, como por exemplo:

Na Central de Atendimento ao Candidato da FUNATEC, localizada no endereço SCN Quadra 01 Bloco F Loja 159, Pavimento Térreo do Edifício América Office Tower, Asa Norte, Brasília-DF, das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos, exceto sábados, domingos e feriados.

A isenção é direcionada para pessoas com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 1.980,00) e que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral.

Vagas concurso Saúde

Ao todo são 1.200 vagas, sendo 200 para provimento imediato e mil para formação de cadastro. Neste caso, os aprovados serão convocados a depender da demanda e da necessidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Para se inscrever o candidato precisa ter concluído o ensino médio e apresentar certificado de conclusão do curso de técnico de enfermagem. A remuneração ofertada é de R$ 1.735,50.

Como serão as provas deste concurso Saúde



A fase objetiva vai acontecer no dia 03 de setembro, já os locais serão divulgados no dia 29 de agosto.

O gabarito preliminar concurso Saúde e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados um dia após a aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico da FUNATEC e os resultados sairão no dia 20 de outubro.

Sobre as disciplinas, serão cobradas:

10 questões de língua portuguesa;

10 questões de legislação aplicada aos servidores do Distrito Federal;

08 questões de sistema único de saúde (SUS);

05 questões de raciocínio lógico e matemático;

02 questões de plano distrital de política para mulheres;

05 questões de noções básicas de informática;

30 questões de conhecimentos específicos do cargo.

Ao todo serão 70 questões.

Conteúdo programático

Confira a seguir o conteúdo programático:

LÍNGUA PORTUGUESA: 1.Compreensão e intelecção de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia. 4. Acentuação gráfica. 5. Emprego do sinal indicativo de crase. 6. Formação, classe e emprego de palavras. 7. Sintaxe da oração e do período. 8. Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Colocação pronominal. 11. Regência nominal e verbal. 12. Equivalência e transformação de estruturas. 13. Paralelismo sintático. 14. Relações de sinonímia e antonímia.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIDORES DO DF: 1. Conhecimentos sobre a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. 2. Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Lei Complementar nº 840 /2011. 4. Plano Distrital de Política Públicas para as Mulheres (Decreto nº 42.590, de 07/10/2021).

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): 1. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. 2. Controle Social no SUS. 3. Resolução no 453/ 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. 4. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. 5. Lei Orgânica da Saúde – Lei no 8.080/1990, Lei nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial nº 7.508/2011. 6. Determinantes Sociais da Saúde. 7. Sistemas de Informação em Saúde.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados ao uso de informática no ambiente de escritório. 2. Aplicativos e uso de ferramentas na internet e(ou) intranet. 3. Softwares do pacote Microsoft Office (Word e Excel) e suas funcionalidades. 4. Sistema operacional Windows. 5. Rotinas de backup e prevenção de vírus. 6. Rotinas de segurança da informação e recuperação de arquivos.

PLANO DISTRITAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES: Decreto nº 42.590, de 07 de outubro de 2021.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO: 1. Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração,

multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 2. Princípios de contagem e probabilidade. 3. Arranjos e permutações. 4. Combinações. 5. Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações com conjuntos. 6. Razões e proporções (grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, porcentagem, regras de três simples e compostas). 7. Sistemas de medidas. 9. Volumes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1.Fundamentos de enfermagem: anatomia, fisiologia, semiologia; procedimentos e técnicas. 2. Assistência de enfermagem em Centro-Cirúrgico e atuação em Central de Material: montagem da sala cirúrgica; controle de material; conceitos e técnicas de desinfecção e esterilização; paramentação e assepsia cirúrgica. 3. Assistência de enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica e em Unidade de Terapia Intensiva, considerando a fisiopatologia, sinais e sintomas, diagnóstico e assistência de enfermagem. 4. Assistência de enfermagem na urgência e emergência: suporte básico de vida, métodos e técnicas de atendimento pré-hospitalar. 5. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental. 6. Enfermagem materno infantil. 6.1. Assistência de enfermagem ao pré-natal, puerpério e aleitamento materno. 6.2. Programa nacional de imunização. 7. Programas de atenção à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. 7.1. Processo de enfermagem no trabalho em equipe: atuação do técnico de enfermagem na coleta de dados, diagnóstico da situação de saúde, planejamento, implementação e anotações de enfermagem. 8. Enfermagem em saúde pública. 8.1. Atendimento à pessoa com hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças sexualmente transmissíveis. 8.2. Noções de epidemiologia, prevenção e controle de infecções em serviços de saúde e na comunidade: doenças transmissíveis, doenças de notificação compulsória, doenças preveníveis por vacinas, orientações aos pacientes e familiares nos casos de doenças contagiosas. 8.3. Esquema básico de imunização do Distrito Federal e noções da Política Nacional de Humanização. 8.4. Rede de frios, conservação e manipulação das vacinas.

9. Medidas gerais de precauções universais (biossegurança). 9.1. Limpeza e desinfecção de superfícies 9.2. Lavagem das mãos e utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs). 9.3. Manuseio e separação dos resíduos dos serviços de saúde. 10. Farmacologia aplicada à enfermagem: princípios básicos de farmacologia; cálculos, diluições e interações medicamentosas. 11. Noções básicas de enfermagem aplicadas à realização de exames e à coleta de materiais. 12. Noções de nutrição e dietética. 13. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. 14. Noções acerca do Comitê de Controle de Infecção Hospitalar.