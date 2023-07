edital da prefeitura avança e escolhe banca organizadora

O concurso Florianópolis, Santa Catarina, segue sendo um dos mais aguardados. A prefeitura informou que a seleção já conta com banca organizadora.

A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame. A escolhida é a Fundação Universidade Regional de Blumenal (FURB), pelo critério de dispensa de licitação, segundo a publicação desta terça-feira, 25 de julho.

Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial. Sobre o prazo do edital do concurso Florianópolis, estabeleceu-se que o documento será liberado até a primeira quinzena de agosto.

Ainda não se sabe quais cargos serão contemplados com o edital. Porém, espera-se oportunidades para diversas carreiras.

Como foi o último concurso Florianópolis

A última seleção aconteceu em 2022 na qual foi enviado um edital para formar cadastro reserva de pessoal na área da educação, com opçõs de níveis médio e superior.

A Fepese foi a banca organizadora do concurso Florianópolis. Os cargos foram para nível médio e superior divididos da seguinte forma:

No caso de ensino médio, as oportunidades foram para o cargo de auxiliar de sala.

Para nível superior:

professor (artes cênicas e/ou teatro, artes música, artes plásticas e/ou visuais, dança, educação física, ciências, espanhol, geografia, história, inglês, matemática, português e português e inglês);

professor de anos iniciais do ensino fundamental;

professor auxiliar de atividades de ciências;

professor auxiliar de educação especial (profissional de apoio);

professor auxiliar de educação infantil;

professor auxiliar de ensino fundamental;

professor auxiliar intérprete educacional;

professor auxiliar de tecnologia educacional;

professor de educação especial (atendimento educacional especializado – sala

multimeios);

professor de educação infantil;

professor de língua brasileira de sinais (libras);

administrador escolar;

orientador educacional;

supervisor escolar.

Editais com vagas previstas para o sul

Os certames federais são uma excelente oportunidade para todas as regiões do país. Até porque, as vagas serão direcionadas para vários cargos.

No dia 18 de julho, a ministra da Gestão, Esther Dweck, anunciou novo pacote de concursos.



O aval será para o preenchimento de 3.026 vagas, sendo 2.480 para novos concursos e as demais para convocação de remanescentes.

As remunerações podem chegar a R$ 16 mil. Sobre as vagas, a ministra pontuou: “É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior”.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas

Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos:

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas.