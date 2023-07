edital deve sair nos próximos dias, afirma comissão

O concurso PM PB ( Polícia Militar da Paraíba) vai ter edital divulgado em breve, segundo comissão organizadora. A última reunião com a banca já foi realizada.

Vale lembrar que a empresa escolhida para cuidar da seleção é o Instituto IBFC. A banca vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Vagas concurso PM PB

Espera-se que o certame oferte 900 vagas para soldado. É bom pontuar que a seleção também destinará 400 vagas (200 imediatas e outras 200 de cadastro reserva) para a carreira de Soldado do Corpo de Bombeiros.

Entre os requisitos para o cargo de soldado estão: nível médio de formação, além de estatura mínima de 1,60 m (homens) ou 1,50 m (mulheres). Além disso, os candidatos deverão ter entre 18 e 32 anos para ingressar na força policial.

Projeto básico concurso PM PB

O projeto básico que funciona como um espelho do edital. Tudo indica que serão ofertadas 1.300 vagas, sendo 900 para a Polícia Militar e 400 para o Corpo de Bombeiros (200 + 200 CR). A publicação do edital será em conjunto e são estimados cerca de 70.000 candidatos inscritos.

Demais cargos na corporação

Confira as atribuições dos cargos:

Cadete PM: Exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do CFO, conforme as Normas da

Academia de Policia Militar do Cabo Branco (APMCB) e o Regimento do Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba.

Exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do CFO, conforme as Normas da Academia de Policia Militar do Cabo Branco (APMCB) e o Regimento do Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Aspirante a Oficial PM : Exercer atribuições inerentes aos oficiais subalternos (tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.

: Exercer atribuições inerentes aos oficiais subalternos (tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes. 2º Tenente PM: Promover a Segurança Pública e a Defesa Social através de ações e operações policiais militares, coordenando, controlando e monitorando os resultados alcançados, com atribuições de comandar pelotão, coordenar policiamento ostensivo, reservado e velado, assessorar o comando, gerenciar recursos humanos e logísticos, participar do planejamento de ações e operações, desenvolver processos e procedimentos administrativos militares, atuar na coordenação da comunicação social, promover estudos técnicos e de capacitação profissional, proteger e preservar a vida dos cidadãos e garantir o pleno exercício dos seus direitos, dentre outras especificadas em normas.

Quando aconteceu o último concurso PM PB?

O último edital aconteceu em 2021 e teve a FGV como banca organizadora. Confira os cargos ofertados:



CARGOS VAGAS CFO PM 2022 (sexo feminino) 05 CFO PM 2022 (sexo masculino) 25

As oportunidades do concurso PM PB foram para nível superior. Os valores remuneratórios dependem do grau hierárquico. Veja:

Cadete do 1º ano PM R$ 3.124,23 soldo de 3º Sargento PM + auxílios;

soldo de 3º Sargento PM + auxílios; Cadete do 2º ano PM R$ 3.433,41 soldo de 2º Sargento PM + auxílios;

soldo de 2º Sargento PM + auxílios; Cadete do 3º ano PM R$ 3.813,27 soldo de 1º Sargento PM + auxílios;

soldo de 1º Sargento PM + auxílios; Aspirante a Oficial PM R $ 6.061,00 soldo + auxílios;

soldo + auxílios; 2º Tenente PM R$ 7.791,20 soldo + auxílios.

Na época, a demanda de inscritos se deu da seguinte forma:

Cargo Vagas Candidatos Concorrência Oficiais Feminino 5 1.231 246,20 Oficiais Masculino 25 3.976 159,04

Como foram as provas?

Além da etapa objetiva, os candidatos do concurso PM PB foram submetidos às seguintes fases:

Exame Psicológico, Exames de Saúde, Exame de Aptidão Física, Avaliação Social, Pré-Matrícula e Curso de Formação

A fase objetiva contou com 80 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos:

Conhecimentos gerais:

Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Raciocínio Lógico;

História da Paraíba;

Noções de Sociologia;

Noções de Metodologia do Ensino Superior;

Atividade Física e Promoção à Saúde.

Conhecimentos jurídicos:

Direitos Humanos;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direito Penal;

Direito Processual Penal.

Conhecimentos de administração:

Noções de Teoria Geral da Administração;

Noções de Gestão de Pessoas;

Gestão de Operações e Logística;

Noções de Contabilidade Pública.