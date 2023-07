edital do Vestibular 2024 é divulgada

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) é uma instituição pública de ensino superior que possui a sua sede principal em Boa Vista, Roraima.

A UERR já publicou o edital da próxima edição do processo seletivo que permite o ingresso dos candidatos aprovados à instituição. O documento inclui informações importantes sobre o vestibular, incluindo datas e funcionamento da seleção.

Se você pretende participar do processo seletivo, é fundamental que você conheça as principais informações do edital. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da UERR. Confira!

Vestibular UERR 2024: inscrições começam em breve

As inscrições para o Vestibular 2024 da UERR ainda não começaram. Os candidatos poderão se inscrever a partir do dia 21 de julho e o prazo para inscrições será encerrado no dia 31 de agosto.

Os estudantes deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do Vestibular da UERR.

Vestibular UERR 2024: taxa de inscrição e isenção

Conforme descrito pelo edital do vestibular, todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 100,00 para participar do processo seletivo.



A taxa poderá ser paga através da Guia de Arrecadação, pagável somente no Banco do Brasil e gerada após a inscrição, ou via PIX. O último dia disponível para pagamentos é 1º de setembro.

Porém, a UERR também irá oferecer aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos deverão ser enviados entre os dias 24 e 28 de julho, durante a inscrição no processo seletivo.

Poderão solicitar a isenção os candidatos que estiverem em condições de vulnerabilidade socioeconômica. O benefício será concedido para quatro modalidades diferentes de estudantes e mais informações sobre cada uma delas podem ser encontradas no edital do vestibular.

O resultado preliminar da isenção da taxa será divulgado no dia 14 de agosto. Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao resultado entre os dias 15 e 16 de agosto e, por fim, o resultado final será liberado no dia 25 de agosto.

Vestibular UERR 2024: prova presencial

O Vestibular da UERR prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos no dia 29 de outubro, das 9h às 14h. O gabarito preliminar da prova será divulgado ainda no dia 29.

Os exames serão realizados nas cidades de Boa Vista e Rorainópolis. Além disso, os participantes poderão consultar o local de prova a partir do dia 25 de outubro, diretamente no portal online da UERR.

A prova será composta por 72 questões objetivas (múltipla escolha) sobre temas estudados ao longo do ensino médio. As questões serão distribuídas entre as seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Química.

Os candidatos também deverão escrever uma redação em língua portuguesa a partir do tema proposto.

Vestibular UERR 2024: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2024, a UERR irá oferecer 510 vagas para diferentes cursos ministrados na instituição. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024. Dentre os cursos disponíveis, podemos citar:

Agronomia;

Ciências Biológicas;

Ciências Contábeis;

Direito;

Educação Física;

Enfermagem;

História;

Medicina;

Pedagogia;

Química.

É possível consultar o número de vagas e os cursos oferecidos diretamente no edital do Vestibular 2024 da UERR.

Além disso, é importante destacar que, conforme indicado pelo edital, 40% das vagas de cada curso serão destinadas aos candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas brasileiras. Assim, 60% das vagas serão destinadas para ampla concorrência.

Vestibular UERR 2024: divulgação dos resultados

Os resultados preliminares do Vestibular 2024 da UERR serão divulgados no dia 11 de dezembro, junto com a nota da redação.

Por fim, o resultado final do processo seletivo será divulgado pela UERR no dia 20 de dezembro.